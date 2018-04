Cel mai în vogă designer floral din lume, Dennis Kneepkens, a realizat mai multe aranjamente florale în fața Ateneului Român, pe acorduri de vioară. A început cu un aranjament pe crengi de liliac, pentru o nuntă regală, care costă 5.000 de euro. Dennis Kneepkens ne-a spus că iubește românii și îi place mâncarea din România. ”Cred că ne asemănăm foarte tare, prin modul de a ne bucura de viață”, susține celebrul designer floral.

Dennis Kneepkens a venit pentru prima dată la București. Este profesor de artă florală la singurul hotel de 7 stele din lume, Burj Al Arab, din Dubai. Lucrează cu florile de la 15 ani și iubește plantele de când era mic.

“Bunica mea e “vinovată” pentru pasiunea mea pentru flori. De când eram mic, ea mă plimba cu căruciorul și îmi arăta, îmi culegea tot felul de flori și îmi vorbea despre ele. Deci așa a început totul, de când eram mic”, n-a spus Dennis Kneepkens.

Olandezul a participat la manifestări de anvergură și a câștigat mai multe competiții internaționale. Acum a venit în România, la invitația ambasadorului Olandei la Bucureşti, Stella Ronner-Grubačić.

Aranjamentul floral de 5.000 de euro pentru o nuntă regală

Denis și-a început prezentarea cu un aranjament care a avut la bază crengi de liliac, puse într-un bol umplut cu apă.

“După ce am făcut structura, pun florile mari, cum este acest frumos Delphinium (denumit și nemțișor peren de grădină – n.r.) și apoi liliacul. Am pus și ceva mai neobișnuit. Este vorba de două flori din specia Fritillaria (plantă cunoscută sub numele de Coroana Imperială – n.r.). Am pus și Viburnum (cunoscut popular sub numele de bulgăre de zăpadă- n.r.)”, a explicat Dennis.

El a adăugat că acesta este un aranjament pentru o nuntă regală, iar valoarea lui ajunge la 5.000 de euro.

Designerul olandez a realizat aranjamentele florale pe acorduri de vioară. Fundalul muzical a fost asigurat de violonistul Cristian Balaș, membru al orchestrei Operei Naționale, fondator și concert-maestru al orchestrei Camerata Elite.

”Iubesc oamenii din România și îmi place mâncarea de aici”

Dennis Kneepkens ne-a mai spus că îi plac românii, pentru că se aseamănă mult cu olandezii: “Iubesc oamenii din România și îmi place și mâncarea de aici. Cred că ne asemănăm foarte tare prin modul de a ne bucura de viață. Ce-mi place, din ceea ce văd aici în București, dar și în Timișoara este că aveți o arhitectură frumoasă și îmi place arhitectura, pentru că ea e o sursă de inspirație pentru industria florală”.

Dennis Kneepkens a fost invitatul special al celei de-a IX-a ediții a Concursului Național de Aranjamente Florale care marchează, din 2010, sărbătorirea Zilei Naționale a Olandei în România.

Olanda este cel mai mare exportator de flori din Uniunea Europeană, fiind responsabilă de 87% din exporturile de flori din statele membre UE.

Datele prezentate recent de Institutul Național de Statistică arată că România importă din Olanda trandafiri în valoare de 9,80 de milioane de euro.

