„Râu” în flăcări pe străzile unui oraș din Siria

Momente de panică în orașul sirian Hasakah, unde un camion cisternă a luat foc în timp ce descărca combustibil la o stație de carburant, în fața autogarei centrale.

Într-o mișcare disperată, șoferul a decis să pornească vehiculul în flăcări pentru a-l îndepărta de pompele benzinăriei și a preveni o explozie masivă într-una dintre cele mai aglomerate zone din regiune.

Martorii au filmat scena, iar în imagini se vede cum camionul se deplasează prin oraș, pe străzi, lăsând în urmă o dâră de foc. Combustibilul care se scurgea din cisternă a alimentat incendiul, transformând drumul într-un adevărat „râu de flăcări”.

On 16–17 April 2026, a fuel tanker caught fire while unloading fuel at the Qabaqibi station, which is located opposite the central bus garage in the city centre of Hasakah, Syria.

The driver tried to drive the burning tanker towards the local fire station, which was roughly 1 km… pic.twitter.com/x0ryYyWUms — T_CAS videos (@tecas2000) April 17, 2026

11 mașini și un autobuz, distruse de incendiu

În timp ce camionul avansa, focul s-a extins rapid pe carosabil și a cuprins vehiculele aflate în apropiere.

Conform publicației NoticiasNet, 11 autoturisme au fost distruse, iar un autobuz a ars complet. Toate vehiculele erau parcate în zona autogarei.

Pompierii au ajuns rapid la fața locului și au acționat timp de aproape o oră pentru a stinge incendiul, reușind să limiteze extinderea flăcărilor către clădirile din apropiere.

Potrivit Direcției de Sănătate din Hasakah, șapte persoane au fost rănite, însă toate au suferit leziuni ușoare și sunt în stare stabilă, sub supraveghere medicală.

Autoritățile au precizat că intervenția rapidă salvatorilor a fost esențială pentru evitarea unui dezastru. O anchetă a fost deschisă în acest caz, pentru a stabili de ce a izbucnit incendiul în timpul descărcării.

