Un sejur all-inclusive în Bulgaria prin comparație cu România. „Am dat 2.500 de lei pe șase nopți. Tot e mult mai ieftin decât la noi” 

În condițiile în care la hotelurile din România, chiar și în afara sezonului, în aceeași sumă de bani poți găsi cu greu doar cazarea. Dar o mare problemă ține de calitatea serviciilor și de limba vorbită: doar bulgară, cu un pic de germană și rusă.

Albena este un concept unic de stațiune în Bulgaria. Aflată la câțiva zeci de kilometri de granița cu România, construcția ei a început în anii 70 de la zero, fără a exista anterior un așezământ acolo. Au fost construite hoteluri atât pe plajă, cât și în interiorul stațiunii din zona de golf a Mării Negre, iar la zece ani după finalizarea primelor construcții, toată zona a fost declarată rezervație naturală.

Fiindcă verdeața e cuvântul de ordine în Albena: există efectiv o pădure mărginită de stâncile abrupte ale falezei în mijlocul căreia au răsărit drumuri, hoteluri și-o plajă. Rezervația naturală care se întinde în partea de sud a stațiunii își păstrează numele și natura e pe cât se poate de neatinsă: copacii doborâți de vânt sau furtună sunt lăsați neatinși, ca să-și urmeze ciclul natural de descompunere.

Avantajul verdeții este că în mare parte, Albena dă senzația unui parc: umbră se găsește cu ușurință, iar ici-colo sunt presărate izvoare de apă minerală subterane, din care turiștii sunt încurajați să bea și să-și umple sticlele, fiind listate zeci de proprietăți curative.

Dezavantajul acestei umbre permanente este o stare de umiditate aproape constantă a aerului, dar și un roi de insecte care apare odată cu lăsarea serii.

Stațiunea Albena. Foto: Shutterstock

Prețurile, la jumătate față de România

Albena e gândită ca o stațiune pentru toți – are hoteluri departe de plajă și cu prețuri mai mici, are calupuri de câte trei cu prețuri medii, construite unul lângă altul pe plajă, o parte în zona de rezervație naturală, celelalte spre cea de stațiune. Mai există și câteva hoteluri de 4-5 stele, unele aproape de plajă, dar altele nu, care au autobuze proprii ce fac curse pentru turiști spre zone rezervate de șezlonguri pe plajă.

Cumpărat din ianuarie, în regim early booking, prețurile variază de la 400 de lei/noapte la aproape 1.000, în funcție de hotelul ales și de perioadă, fiind evident mai scump în vârf de sezon. În banii aceștia e cuprinsă cazare cu all-inclusive, care înseamnă trei mese și două gustări, băuturi alcoolice (mărci proprii, mai nimic de import) și răcoritoare, două șezlonguri și o umbrelă pe plajă.

Parc de distracții

Albena funcționează ca o cooperativă: există un site pentru întreaga stațiune unde îți poți alege hotelul în funcție de serviciile oferite și de unde e poziționat, în stațiunea propriu-zisă, pe plajă sau în zona de rezervație naturală, în apropierea plajelor. De acolo poți face și rezervare, cu anulare gratuită două săptămâni după ce ai făcut plata, în caz că te răzgândești. Iar prețurile, dincolo de reducerile de early booking, sunt în general cu 30% mai reduse decât pe platformele internaționale de rezervări.

Spre exemplu, hotelul la care a stat corespondentul Libertatea costa 450 de lei/noapte într-un sejur de la mijlocul lunii iunie, cu pachet achiziționat din ianuarie de pe platforma stațiunii. Dar același hotel avea prețuri care începeau de la 800 de lei/noapte camera dublă dacă voiai să cumperi de pe platformele internaționale de cazare, la debutul lui iunie pentru partea a doua a lunii.

Deși majoritatea hotelierilor și a turiștilor s-au plâns de faptul că prețurile au crescut vertiginos în ultimii ani în Bulgaria, în general, nu doar în Grecia, încă sunt departe de echivalentele din România. Hotelurile cu cele mai bune recenzii din rândul celor de 3 stele din Albena, în regim all- inclusive, aflate pe plajă, aveau prețuri între 400 și 550 de lei/noapte. Dar erau altele cu regim similar, deși recenzii mai proaste, cu prețuri și mai mici. Echivalentul în România pe platforma Booking, în aceeași perioadă, depășea 800 de lei, fără a fi pe plajă, iar o cazare în același regim în stațiuni precum Olimp sau Neptun, care arăta mai bine decât hotelurile din Bulgaria, oferea doar mic-dejun în acest preț.

Hotelurile sunt aproape de plajă

Ce alte costuri mai sunt în plus

Condițiile la un hotel de trei stele din Albena sunt în marja de așteptare: camere spațioase, de peste 20 de metri pătrați, cu frigider, televizor și balcon cu vedere spre mare. Unul dintre turiștii români cazați într-un astfel de hotel a spus că vine de peste 13 ani în Albena. „S-a scumpit, în primul rând, și condițiile au scăzut nu pentru că se oferă mai puțin, ci pentru că hotelurile nu mai arată la fel. Am stat cam în toate cele din mijlocul plajei de preț și la unele mai ieftine. Am avut sejururi acum 4-5 ani cu 1.200 de lei șase nopți all-inclusive. Acum am plătit 2.500 pe același pachet, dar tot este mult mai ieftin decât la noi. Singura cheltuială suplimentară pe care am făcut-o pe lângă banii ăștia e cu parcarea”, a spus turistul.

Parcarea e reglementată mai bine decât în majoritatea stațiunilor din Bulgaria. Există trei zone de preț, 6, 10 și 20 de leva pe zi, deci 15, 25 și 50 de lei / zi. Cel mai scump e în zona de rezervație, care e și cea mai apropiată de majoritatea hotelurilor. În mijlocul stațiunii sunt cele mai multe locuri de parcare, în zona albastră, unde costă 25 de lei / zi, iar cel mai ieftin este într-o parcare imensă amenajată la intrarea în stațiune, într-o fostă autogară mare de tranzit în Bulgaria, care-și păstrează și astăzi funcția, dar la un nivel mai mic.

E folosită tehnologia de recunoaștere a plăcuțelor de înmatriculare, se plătește cu cardul la automate și există o perioadă de 30 de minute pentru debarcarea bagajelor și parcarea în zona pe care vrei să o alegi. Dacă sunt turiști care vor să se plimbe cu mașina și să viziteze Bulgaria, pot face un abonament la hotel și intră și ies de mai multe ori pe perioada unei singure zile, fără a plăti tarif suplimentar.

Singura cheltuială în plus e cea pentru parcare

Mâncare bună, comunicarea, o mare problemă

Cea mai mare problemă pe care o întâmpină și turiștii, și hotelierii este cea legată de comunicare. În Albena vin foarte mulți români care nu știu să vorbească altă limbă decât româna și se înțeleg prin semne cu hotelierii. La rândul lor, hotelierii vorbesc doar limba maternă, un pic de rusă și unii dintre ei înțeleg și germană fiindcă există o plajă mare de turiști germani, majoritatea ieșiți la pensie, care vin cu pachete dedicate la hotelurile din stațiune.

Mâncarea are recenzii pozitive peste tot în stațiune. La hotelul unde a stat corespondentul Libertatea erau zilnic feluri noi la mesele principale, cu mult accent pus pe pește, gătindu-se inclusiv într-o grădină aflată pe plajă rechin, doradă, macrou sau somn.

Cea mai bună perioadă de vizitare este înainte și după vârful sezonului. Am găsit plajele libere, neaglomerate, deși cu foarte mulți turiști cazați la hoteluri. În ultimele zile ale sejurului deja se săpau găuri în nisip pentru adăugarea rândurilor suplimentare de șezlonguri și umbrele. Apa mării este foarte lină, se înaintează peste 50 de metri până ca adâncimea să ajungă la 1,5 metri oriunde pe întinderea plajei în stațiune.

O mare problemă la nivelul întregii stațiuni a fost legată de servicii. Cum nu vorbește aproape nimeni engleza, nici vânzătorii de la chioșcurile stradale nu te pot înțelege decât cu mare dificultate atunci când vrei să afli o informație de orice fel.

Fotografii: Cătălin Hopulele, Shutterstock

