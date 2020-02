Sistemul de invatamant privat cu asigurarea unui loc de munca a inceput sa apara timid si in Romania. Pentru meseriile noi, firmele incep sa-si creasca specialisti in domeniu, carora le platesc cursurile si ii ajuta sa aiba un serviciu in perioada scolarizarii, dar si dupa. Astazi va prezentam cum puteti deveni acusticieni, cat dureaza cursurile si ce salariu primiti daca va ocupati de auzul romanilor.

Acusticienii audioprotezisti sunt cei care in urma recomandarii medicului specialist se ocupa de alegerea unui aparat potrivit auzului dv., va “amprenteaza” urechea si va consulta ori de cate ori este nevoie.

Medicii audiologi spun ca unul din patru romani au la maturitate probleme de auz, asa ca viitorul unei astfel de meserii e asigurat. Asociatia Acusticienilor Audioprotezisti organizeaza cursuri de formare profesionala pentru orice roman care are diploma de bacalaureat.

Cursurile contin trei module si se desfasoara vinerea, sambata si duminica. In timpul celor trei ani de studiu, cursantilor cu aptitudini deja formate li se asigura si un loc de munca la una dintre firmele din domeniu. Salariul primit de un acustician e cuprins intre 7 si 20 de milioane de lei vechi.

Costul cursurilor e platit insa de viitorul angajator, astfel ca toti cei care vor un astfel de loc de munca trebuie sa semneze un contract prin care se obliga sa lucreze pentru sponsor o anumita perioada de timp dupa terminarea scolii. Mai multe detalii obtineti direct la scoala, la tel. (021). 212.03.52.

La sfarsitul cursurilor, acusticienii primesc certificate de la Ministerul Muncii si Ministerul Educatiei. “Aceasta meserie are un mare succes si in strainatate. Scoala noastra este afiliata la Asociatia Europeana a Acusticienilor (AEA), asa ca va fi usoara recunoasterea cursurilor si in afara granitelor”, ne-a spus Georgeta Neagoe, directorul scolii de acusticieni.

GSP.RO Dezvăluiri dureroase dupa moartea unui mare CAMPION al României: „A fost ajutat de un singur om. În rest, a fost dat afară de peste tot”

HOROSCOP Horoscop 4 februarie 2020. Leii găsesc soluții mai puțin obișnuite pentru problemele lor