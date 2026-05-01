Departamentul de Poliție din Grapevine susține că angajatul fusese concediat cu o lună înainte, însă a revenit la o unitate a restaurantului și a pătruns în spatele tejghelei, unde a înregistrat porții de tip catering din acest preparat cu paste.

Anchetatorii spun că acesta a rambursat apoi costul comenzii, de 80.000 de dolari, către propriile sale carduri de credit.

Poliția a încercat să îl aresteze de mai multe ori înainte de a reuși, pe 17 aprilie, a precizat departamentul într-o postare pe rețelele sociale. El a fost acuzat de furt de bunuri, spălare de bani și sustragere de la arestare.

Presa americană l-a identificat pe suspect ca fiind Keyshun Jones, în vârstă de 23 de ani. Conform registrelor, acesta se află în prezent în custodie la închisoarea Green Bay din Forth Worth, Texas. Ziarul The New York Times a relatat că avocatul lui Jones a refuzat să comenteze.

Meniul de catering al restaurantului Chick-fil-A indică un preț de aproximativ 100 de dolari pentru o tavă mare de macaroane cu brânză, în funcție de locație. Preparatul, care conține trei tipuri de brânză, are aproape 10.000 de calorii.

Unitatea Chick-fil-A a distribuit imagini de pe camerele de supraveghere în care se vede cum fostul angajat revine în magazin și folosește o casă de marcat din spatele tejghelei de servire.

Imaginile surprinse pe camere îl arată pe bărbat purtând o vestă maro matlasată, blugi albaștri și o șapcă albă purtată invers, nu uniforma roșie cu logo-ul companiei.

Se presupune că acesta a folosit sistemul de vânzare al restaurantului pentru a emite rambursări neautorizate către conturile sale personale. Nu este clar de ce fusese concediat înainte de incident.

În cele din urmă, a fost găsit și arestat în urma unei operațiuni comune a echipei pentru prinderea fugarilor din cadrul procurorului general al Texasului și al Departamentului de Poliție din Fort Worth.

