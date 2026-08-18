La Progress Rocket and Space Centre din Samara sunt produse în serie rachetele Soiuz, folosite din martie 2026 și pentru lansarea sateliților ruși Rassvet. Moscova vrea să construiască astfel o rețea proprie de internet prin satelit, asemănătoare Starlink, pentru a asigura comunicațiile armatei pe front.

Sistemul este important pentru armata rusă deoarece dronele și operațiunile militare depind de transmiterea rapidă a datelor și de comunicații stabile. Putin își propune ca până în 2035 să aibă 924 de sateliți Rassvet pe orbită. Deocamdată sunt 16, care oferă armatei ruse doar aproximativ 20 de minute pe zi de acces la serviciul de internet. Atacul asupra fabricii din Samara ar putea întârzia dezvoltarea acestui sistem.

Ucraina consideră lovitura un succes strategic. Fostul general australian Mick Ryan a descris atacul drept începutul unei „noi faze” a războiului și consideră că Ucraina a recâștigat inițiativa strategică. Potrivit datelor Ministerului ucrainean al Apărării, armata rusă ar fi pierdut în iulie aproape 43.000 de militari, uciși sau răniți, un record. Cifra rămâne însă sub obiectivul de 50.000 stabilit de Volodimir Zelenski.

În același timp, există temeri că Rusia ar putea compensa pierderile printr-o nouă mobilizare după alegerile parlamentare din septembrie. Serviciile de informații ucrainene estimează că Putin ar putea chema până la 500.000 de bărbați începând din octombrie.

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