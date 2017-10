Cum poți să renunți la fumat într-o oră. O femeie povestește cum a reușit

Renunțatul la fumat poate fi o adevărată provocare, iar mulți nu reușesc să scape de acest obicei nociv, deși au avut mai multe încercări. O britanică a povestit însă cum a reușit ea să scape de dorința de a pune o țigară în gură. Totul a durat doar o oră, după cum povestește chiar ea.

Sarah Buchanan a povestit experiența ei pentru Dailystar.co.uk. Ea a încercat de mai multe ori să se lase de țigări, însă nu a reușit. Femeia a decis însă să încerce și hipnoterapia, respectiv un tratament prin hipnoză.

„La mulți alții, am fost sceptică (…), însă am decis să merg la o ședință de hipnoză să văd dacă pot să scap de depedență în doar 60 de minute”, povestește ea. Ea a fost la o hipnoterapeută care a avut și vedete printre cliente, respectiv pe Adele și Lily Allen.

„Când am ajuns, m-a întrebat dacă am țigări la mine și mi-a spus să pun pachetul pe masa de lângă mine”, a continuat femeia.

A urmat o discuție despre viața ei, dar și despre obiceiurile ei, timp în care aceasta s-a relaxat în scaun. De astfel, „pacienta” povestește că fusese avertizată că nu va simți că se întâmplă ceva. „Și nu am simțit. M-am lăsat pe spate și i-am ascultat viața. Nici măcar nu am realizat că fusesem hipnotizată”, continuă ea.

După ședința de 60 de minute, ea a scăpat de obiceiul novic. „Nu am simțit nimic diferit, însă am ieșit pe ușă și am lăsat pachetul pe masa ei. Când mă gândeam la fumat, știam că pot să îmi aprind o țigară, însă în același timp nu mai simțeam nevoia să fac asta”, a mai spus ea.

„Nu simteam un dezgust când mă gândeam la țigări, însă era ușor să rezist tentației, căci dorința de a fuma nu mai era acolo”, a mai spus ea. Sarah Buchanan a povestit că nu și-a mai aprins nicio țigară în urma ședinței de hipnoză.