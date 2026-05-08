Într-un mesaj audio difuzat de BBC, el a transmis: „M-am gândit că îmi voi sărbători cea de-a 100-a aniversare în liniște, dar se pare că mulți dintre voi ați avut alte planuri. Am fost complet copleșit de felicitări, de la grupuri de preșcolari până la rezidenți din căminele de bătrâni și nenumărate persoane și familii de toate vârstele”.

El a adăugat: „Pur și simplu nu pot răspunde fiecăruia în parte, dar aș dori să vă mulțumesc tuturor din suflet pentru mesajele voastre amabile și să le urez celor care și-au planificat propriile evenimente locale: o zi foarte fericită”.

Concertul de vineri seara încheie o săptămână de evenimente speciale și programe dedicate lui Sir David, care s-a alăturat BBC în 1952 și a devenit o figură emblematică datorită documentarelor sale despre natură, precum „Life Collection”, „The Trials of Life” și „The Blue Planet.”

Născut pe 8 mai 1926 în vestul Londrei, Sir David Attenborough a fost căsătorit cu Jane Attenborough, care a decedat în 1997, și are doi copii. Fratele său, Richard Attenborough, un actor și regizor de Oscar, a murit în 2014.

Joi, Muzeul de Istorie Naturală i-a adus un omagiu special, numind o specie de viespe parazită după el. Attenboroughnculus tau, originară din lacurile Patagoniei din Chile, a fost descoperită într-o colecție a muzeului, la patruzeci de ani de la colectare. În trecut, alte specii, precum o floare sălbatică, un fluture, o lăcustă, un dinozaur și un crevete-fantomă au fost, de asemenea, numite în onoarea sa. Anul trecut, Sir David Attenborough devenea cel mai în vârstă câștigător al unui premiu Emmy.

