Într-un mesaj audio difuzat de BBC, el a transmis: „M-am gândit că îmi voi sărbători cea de-a 100-a aniversare în liniște, dar se pare că mulți dintre voi ați avut alte planuri. Am fost complet copleșit de felicitări, de la grupuri de preșcolari până la rezidenți din căminele de bătrâni și nenumărate persoane și familii de toate vârstele”.

El a adăugat: „Pur și simplu nu pot răspunde fiecăruia în parte, dar aș dori să vă mulțumesc tuturor din suflet pentru mesajele voastre amabile și să le urez celor care și-au planificat propriile evenimente locale: o zi foarte fericită”.

Concertul de vineri seara încheie o săptămână de evenimente speciale și programe dedicate lui Sir David, care s-a alăturat BBC în 1952 și a devenit o figură emblematică datorită documentarelor sale despre natură, precum „Life Collection”, „The Trials of Life” și „The Blue Planet.”

Născut pe 8 mai 1926 în vestul Londrei, Sir David Attenborough a fost căsătorit cu Jane Attenborough, care a decedat în 1997, și are doi copii. Fratele său, Richard Attenborough, un actor și regizor de Oscar, a murit în 2014.

Joi, Muzeul de Istorie Naturală i-a adus un omagiu special, numind o specie de viespe parazită după el. Attenboroughnculus tau, originară din lacurile Patagoniei din Chile, a fost descoperită într-o colecție a muzeului, la patruzeci de ani de la colectare. În trecut, alte specii, precum o floare sălbatică, un fluture, o lăcustă, un dinozaur și un crevete-fantomă au fost, de asemenea, numite în onoarea sa. Anul trecut, Sir David Attenborough devenea cel mai în vârstă câștigător al unui premiu Emmy.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Un angajat pe vase de croazieră concediat după 18 ani de muncă va primi ultimul salariu înmulțit cu anii de vechime și va fi repus în funcție
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Mișcarea neașteptată a lui Sorin Grindeanu! Nonșalant, a venit în fața românilor și a făcut anunțul care schimbă tot
Viva.ro
Mișcarea neașteptată a lui Sorin Grindeanu! Nonșalant, a venit în fața românilor și a făcut anunțul care schimbă tot
Cristian Tudor Popescu a făcut topul președinților României de după 1989. Pe ce loc l-a pus pe Nicușor Dan: „Criteriul a fost răul cel mai mic”
Unica.ro
Cristian Tudor Popescu a făcut topul președinților României de după 1989. Pe ce loc l-a pus pe Nicușor Dan: „Criteriul a fost răul cel mai mic”
Cele mai sexy & elegante cupluri de vedete la MET GALA 2026! Vezi galeria foto aici
Elle.ro
Cele mai sexy & elegante cupluri de vedete la MET GALA 2026! Vezi galeria foto aici
gsp
Pe drum spre marele meci, s-a dezbrăcat și s-a pozat în toaleta avionului: „Regina se întoarce!”
GSP.RO
Pe drum spre marele meci, s-a dezbrăcat și s-a pozat în toaleta avionului: „Regina se întoarce!”
Dacia, „dormitor pe roți” » Imagini surprinzătoare: cum arată mașina-casă care nu a existat vreodată
GSP.RO
Dacia, „dormitor pe roți” » Imagini surprinzătoare: cum arată mașina-casă care nu a existat vreodată
Parteneri
Ilie Bolojan, mesaj viral de ultimă oră, dar stai să vezi reacția fulger a lui Tudor Chirilă. Ce comentariu a putut lăsa artistul: "Domnule Ilie Bolojan, ceea ce aveți acum..."
Libertateapentrufemei.ro
Ilie Bolojan, mesaj viral de ultimă oră, dar stai să vezi reacția fulger a lui Tudor Chirilă. Ce comentariu a putut lăsa artistul: "Domnule Ilie Bolojan, ceea ce aveți acum..."
Cum arată casa în care Ramona Bădescu și iubitul bancher locuiesc la Roma. Pe terasă a plantat mandarini și lămâi: "Mâncă, direct din copac"
Avantaje.ro
Cum arată casa în care Ramona Bădescu și iubitul bancher locuiesc la Roma. Pe terasă a plantat mandarini și lămâi: "Mâncă, direct din copac"
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină
Tvmania.ro
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină

Alte știri

Fraudă fiscală de 18,41 mil. lei în domeniul reciclării de ambalaje: schema firmelor fantomă dezvăluită de ANAF
Știri România 11:22
Fraudă fiscală de 18,41 mil. lei în domeniul reciclării de ambalaje: schema firmelor fantomă dezvăluită de ANAF
Cod galben de ploi torențiale, grindină și descărcări electrice în 13 județe din țară, în următoarele zile. Harta zonelor afectate de avertizarea ANM 
Știri România 10:40
Cod galben de ploi torențiale, grindină și descărcări electrice în 13 județe din țară, în următoarele zile. Harta zonelor afectate de avertizarea ANM 
Parteneri
Escrocherie „made in Romania” în California: Cum foloseau trei bărbați o sticlă de ulei pentru a convinge vânzătorii că au motoarele distruse
Adevarul.ro
Escrocherie „made in Romania” în California: Cum foloseau trei bărbați o sticlă de ulei pentru a convinge vânzătorii că au motoarele distruse
Fiul lui Lucian Bălan, interviu sfâșietor: „Tatăl meu și-a distrus picioarele și sănătatea pentru Steaua!”. Video exclusiv
Fanatik.ro
Fiul lui Lucian Bălan, interviu sfâșietor: „Tatăl meu și-a distrus picioarele și sănătatea pentru Steaua!”. Video exclusiv
Ce se intampla cu Bitcoin dupa ce a depasit 80000 de dolari. Datele care schimba totul
Financiarul.ro
Ce se intampla cu Bitcoin dupa ce a depasit 80000 de dolari. Datele care schimba totul
Superliga.ro (P)
"Vom da și ultima picătură de energie pentru câștigarea unui trofeu"
"Vom da și ultima picătură de energie pentru câștigarea unui trofeu"
Scapă cine poate!
Scapă cine poate!
Parteneri
Cel mai bine îmbrăcate vedete la MET GALA 2026! Vezi care sunt celebritățile care au impresionat cu ținutele purtate la eveniment. Galerie foto
Elle.ro
Cel mai bine îmbrăcate vedete la MET GALA 2026! Vezi care sunt celebritățile care au impresionat cu ținutele purtate la eveniment. Galerie foto
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Unica.ro
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
S-a aflat în urmă cu scurt timp! În plină criză, Claudiu Manda a făcut anunțul despre Sorin Grindeanu care răstoarnă toate calculele politice
Viva.ro
S-a aflat în urmă cu scurt timp! În plină criză, Claudiu Manda a făcut anunțul despre Sorin Grindeanu care răstoarnă toate calculele politice

Monden

Cum le răspunde Anghel Damian celor care cred că nu este compatibil cu soția lui, Theo Rose. „Oamenii sunt în multe feluri”
Stiri Mondene 10:48
Cum le răspunde Anghel Damian celor care cred că nu este compatibil cu soția lui, Theo Rose. „Oamenii sunt în multe feluri”
Primul serial în care apare Mihaela Rădulescu după moartea lui Felix Baumgartner: „Joc un rol care-mi place. Abia aștept alt proiect”
Stiri Mondene 10:36
Primul serial în care apare Mihaela Rădulescu după moartea lui Felix Baumgartner: „Joc un rol care-mi place. Abia aștept alt proiect”
Parteneri
„Se numește muncă!” Ioana Ginghină, apariție incendiară în costum de baie la 48 de ani. Vedeta a dat startul sezonului de plajă în propria curte și a rupt tăcerea despre dieta draconică pe care o urmează: „Sunt pe...
TVMania.ro
„Se numește muncă!” Ioana Ginghină, apariție incendiară în costum de baie la 48 de ani. Vedeta a dat startul sezonului de plajă în propria curte și a rupt tăcerea despre dieta draconică pe care o urmează: „Sunt pe...
"Avem şi sânge". Un tramvai care circula pe linia 25 a deraiat în Sectorul 6. Mai multe persoane rănite
ObservatorNews.ro
"Avem şi sânge". Un tramvai care circula pe linia 25 a deraiat în Sectorul 6. Mai multe persoane rănite
Imaginile zilei! Cum a fost surprinsă de paparazzi Mirabela Grădinaru cu fiica ei, Aheea, atunci când credeau că nu le vede nimeni. Bluză galbenă, mulată, pantofi moderni, rar o vezi așa pe Prima Doamnă
Libertateapentrufemei.ro
Imaginile zilei! Cum a fost surprinsă de paparazzi Mirabela Grădinaru cu fiica ei, Aheea, atunci când credeau că nu le vede nimeni. Bluză galbenă, mulată, pantofi moderni, rar o vezi așa pe Prima Doamnă
Parteneri
Premieră istorică! Unul dintre cele mai mari evenimente sportive din lume, la 4 ore de București
GSP.ro
Premieră istorică! Unul dintre cele mai mari evenimente sportive din lume, la 4 ore de București
Raluca i-a dat vestea, imediat după promovarea în Superliga
GSP.ro
Raluca i-a dat vestea, imediat după promovarea în Superliga
Parteneri
Concedieri STB, în vizorul consilului general al Capitalei
Mediafax.ro
Concedieri STB, în vizorul consilului general al Capitalei
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
StirileKanalD.ro
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
Gestul care a dat-o de gol pe Andreea Ibacka! Se întâmplă după zvonurile legate de divorț
Wowbiz.ro
Gestul care a dat-o de gol pe Andreea Ibacka! Se întâmplă după zvonurile legate de divorț
Promo
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Advertorial
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Advertorial
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Parteneri
Cu ce se confruntă Valentin Sanfira, după divorț. Artistul a scris un mesaj în mediul online: „Plâng de fiecare dată”
Wowbiz.ro
Cu ce se confruntă Valentin Sanfira, după divorț. Artistul a scris un mesaj în mediul online: „Plâng de fiecare dată”
Mâncăm metale grele fără să știm: substanța toxică din pâine, orez și cartofi
Mediafax.ro
Mâncăm metale grele fără să știm: substanța toxică din pâine, orez și cartofi
BREAKING NEWS Un tramvai a deraiat în Capitală, iar unul din vagoane s-a izbit puternic de un stâlp. Patru persoane au ajuns la spital
KanalD.ro
BREAKING NEWS Un tramvai a deraiat în Capitală, iar unul din vagoane s-a izbit puternic de un stâlp. Patru persoane au ajuns la spital

Politic

Presa din Ucraina vede o amenințare în criza politică din România: „Ar putea lua locul pe care l-a avut Viktor Orban”
Politică 10:24
Presa din Ucraina vede o amenințare în criza politică din România: „Ar putea lua locul pe care l-a avut Viktor Orban”
Trei foști judecători CCR explică dacă Ilie Bolojan poate fi numit din nou premier de către Nicușor Dan
Interviu
Politică 07 mai
Trei foști judecători CCR explică dacă Ilie Bolojan poate fi numit din nou premier de către Nicușor Dan
Parteneri
Interes tot mai mare pentru Iași: cererea de locuințe a crescut cel mai mult dintre marile orașe. La nivel național trendul e invers: piața pare a se tempera
ZiaruldeIasi.ro
Interes tot mai mare pentru Iași: cererea de locuințe a crescut cel mai mult dintre marile orașe. La nivel național trendul e invers: piața pare a se tempera
Zeljko Kopic a vorbit în premieră despre copilărie și războiul din Croația: „Începi să vezi altfel lucrurile”. Cea mai frumoasă amintire e legată de fotbal
Fanatik.ro
Zeljko Kopic a vorbit în premieră despre copilărie și războiul din Croația: „Începi să vezi altfel lucrurile”. Cea mai frumoasă amintire e legată de fotbal
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea
Spotmedia.ro
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea