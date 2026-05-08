„S-a schimbat toată dinamica vieții, e foarte greu. Singurătatea. Momentele când nu sunt cu copii. Pentru mine e dificil, e o perioadă de adaptare, de tranziție, de vindecare, pe care trebuie să o trec. Trebuie să stau cu emoțiile mele, pentru că emoțiile au rol adaptiv, dacă nu fugi de ele, corpul se adaptează, dacă fugim de ele, mereu ne răscolesc și ne urmăresc. Asta trebuie să fac, să iau viața ca atare”, a declarat Rareș Cojoc pentru Cancan.

Întrebat dacă a înțeles de ce s-a ajuns la un divorț, după atâția ani de căsnicie, Rareș a fost sincer.

„Da, cred că am reușit. Da, aș putea să-mi reproșez unele lucruri. În acest punct nu se ajunge doar din cauza unui partener, e o culpă comună. Traversez o perioadă de tranziție și deocamdată trebuie să gestionez multe aspecte din viața mea.

Avem la dans pe cineva cu care lucrăm și l-am abordat și pentru această problemă prin care am trecut, pentru că e viața mea și viața îți afectează performanța. Trebuie să lucrez mult la mine. Îmi doresc să fiu un tată dedicat, prezent în viața copiilor mei, probabil voi dansa. Îmi doresc multă liniște și echilibru”, a mai spus Rareș.

În cadrul interviului, Rareș Cojoc a recunoscut că a fost acuzat de infidelitate. „M-a deranjat, pentru că mi s-au adus niște acuze care nu erau fondate. Eu știu cum am fost ca și om. Atunci începi să primești bullying pe rețelele de socializare. Toată lumea își dădea cu părerea, că am plecat cu alta să dansez în lumea largă. Nu mi-am părăsit familia. Au fost niște lucruri nefondate.

E foarte greu, e o ruptură în viața noastră. Dar eu voi fi mereu tatăl copiilor, ea va fi mama lor”, a mai spus Rareș.

