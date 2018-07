Potrivit lui Cristian Marinescu, o astfel de vacanță pornește de la 500 de euro de persoană, dar contează foarte mult sezonul în care alegi să călătorești.

„În plin sezon, poate să pornească și de la 650 de euro, costuri în care noi am inclus și banii pentru skipper, pentru a nu se simți clienții că-i păcălim', a spus Cristian Marinescu.

La acestea se adaugă și costurile pentru acostare în porturi și cele de combustibil.

„Dar aici vorbim de costuri de până la 200 de euro pentru combustibil, care pentru opt persoane ajung undeva la 25 de euro de persoană pentru o săptămână, iar cele de acostare mai sunt câțiva euro, în funcție de port', explică skipper-ul.

Potrivit lui, avantajul pentru o astfel de vacanță este că, pe mare, te poți opri oricând ca să faci o baie.

„Aruncăm ancora și dăm liber la distracție. Dacă vrem, putem să facem și un grătar, pentru că avem ambarcațiunile dotate și cu așa ceva, mai ales că noi folosim bărci din 2018. De asta, la noi, vacanțele pe barcă sunt puțin mai scumpe decât la restul', a mai spus Cristian Marinescu.

Distracții pe insulele grecești și pe coasta Croației

Deocamdată, Cristian nu organizează astfel de vacanțe decât pe insulele grecești, în Marea Adriatică, cu plecare din zona insulei Kefalonia. De anul viitor însă, va avea vacanțe regulate și pe coasta Croației, iar planurile se întind și pentru Seychelles.

„În prima excursie de anul acesta, am avut vreo opt bărci cu 60 de turiști și am prins o vreme cruntă. Furtuni, ploi peste ploi, dar am făcut în așa fel încât să oferim călătorilor o excursie cât mai frumoasă. Nu mi-a venit să cred că s-au distrat foarte tare, chiar dacă nu au prins prea mult soare. Au coborât pe plaje, au pus muzică și dansau în ploaie, fără să țină cont de vreme', a mai povestit skipper-ul.

Ce trebuie să ai cu tine pe barcă

În afară de bagajul binecunoscut, va trebui să ai cu tine pe barcă, în bagaj, geacă de ploaie subțire cu glugă, pantofi cu talpă cu profil jos, polar/ bluza cu mâneci lungi și hanorac cu glugă, șapcă (cu cozoroc pentru soare și ploaie), ochelari de soare și medicamente împotriva răului de mare, antiinflamator, antialgic, antihistaminic, cream de soare și gel de duș.

Aceste excursii sunt foarte frumoase, mai ales dacă nu îți place să lenevești la hotel, ci sub soare, pe ambarcațiune, în zgomot de valuri tăiate de barcă sub soarele cald al Mediteranei. Cu barca, poți face plajă pe o insulă diferită în fiecare zi, poți vedea mai multe insule în timpul vacanței și te poți plimba extrem de mult.

Pentru mâncare se poate coborî în orice port și se poate face aprovizionarea de la supermarket, de unde fiecare îşi ia ce vrea.

