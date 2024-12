Filmarea, de aproape 4 minute, a fost realizată pe 24 decembrie, „în jurul orei 16.30-17.00”, la Podul Înalt, zona de vest din Ploiești.

„A făcut praf mașina! Nuuu!”, spune Gabriel, cel care a realizat clipul. „Mi-a tăiat cauciucul! Am fost primul, au venit vreo 3 după mine, alți doi…”, spune, apoi, unul dintre șoferii care au avut de pătimit, în momentul în care schimbă pneul avariat.

Am oprit să văd dacă am ceva la mașină. Roata pare că nu are nimic, nu știu de direcție…Volanul mi-a rămas strâmb. Trec mereu p-acolo, dar acum am uitat de ea, e acoperită de apă.