„Legea nu a fost gândită pentru această perioadă, ci este o lege care se referă la situaţii în care părintele trebuie să rămână acasă în perioada în care cursurile sunt suspendate. Nu avea nimeni cum să anticipeze la momentul elaborării legii că se va ajunge într-un asemenea punct. Nici noi nu am ştiut, atunci când am elaborat normele de aplicare, evoluţia lucrurilor, dar sigur, ca un om care este receptiv la toate semnalele pe care le primeşte din societate, voi avea grijă ca până la momentul intrării în vacanţă să avem reglementarea necesară care să permită unui părinte să poată rămâne acasă în creşterea copilului. Reamintesc părinţilor că legea prevede, însă, ca opţiunea de îngrijire a copilului să fie coroborată cu alte măsuri care încurajează în continuare desfăşurarea activităţii. Este necesar în continuare să asigurăm toate măsurile de protecţie. Prin urmare, vom avea reglementarea şi cadrul legal pregătite care să permită unui părinte să rămână în această perioadă cu copilul”, a declarat, miercuri seara, la Realitatea Plus, ministrul Muncii, Violeta Alexandru.

Legea privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru a-şi supraveghea copiii atunci când se închid şcolile în situaţii extreme, a intrat în vigoare pe data de 17 martie.

Ministrul Muncii a mai explicat că actul normativ nu permite ca ambii părinţi să primească zile libere pe perioada închiderii școlilor.

