Nicușor Dan s-a filmat cum merge la un Hair Salon & Boutique aflat aproape de ASE, lângă Calea Dorobanți. „Haideți cu mine să mă tund. Mă tund la Alex de cinci ani”, spune edilul.

Imaginile îl arată cum intră în încăpere și se joacă cu o pisică, apoi este spălat și tuns de frizer. „Sunt gata, campania continuă”, spune Nicușor Dan la final.

Nicușor Dan a devenit primarul Bucureștiului în urmă cu 5 ani și a fost adesea criticat pentru aspectul său neîngrijit, în special pentru că nu se tundea.

După primul an de mandat, în mai 2021, el a fost întrebat la o conferință de presă dacă este „certat cu frizerul”. Edilul a râs și a răspuns că întrebarea trebuie pusă oamenilor. „Haideţi să facem un sondaj în rândul bucureştenilor, să vedem dacă ar trebui să mă tund sau nu”, a răspuns Nicușor Dan.

Așa arăta Nicușor Dan în mai 2021. Foto: Inquam Photos / George Călin

Ulterior, el a explicat: „Multă vreme am avut un stil de îmbrăcăminte şi de aspect fizic mai rebel. Când am intrat în politică în 2012, când am intrat prima oară, mi-am dat seama că nu este potrivit”.

