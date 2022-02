După prima noapte de război, în vuietul permanent și asurzitor al sirenelor, ucrainenii își strigă durerea și neputința pe Twitter, în speranța că cineva îi va auzi. Când cerul Ucrainei e brăzdat de rachete, oamenii caută adăpost în buncăre antiaeriene, își fac bagajele și pleacă din țară sau, pur și simplu, urmăresc înmărmuriți focurile de arme. Asta povestesc online cei mai mulți dintre ucraineni.

De cealaltă parte a graniței, mulți ruși condamnă ferm atacul pe care președintele Vladimir Putin l-a inițiat. Cetățenii ruși își exprimă solidaritatea cu poporul ucrainean, sub hashtag-ul #StopWar, și își îndreaptă rugăciunile către Ucraina.

La mijlocul nopții de 24 februarie, Rusia a inițiat un atac pe mai multe fronturi asupra Ucrainei, lovind atât orașe din est, cât și zone de lângă Kiev.

Unii cetățeni ruși au anunțat că sunt pregătiți să iasă în stradă pentru a cere încetarea războiului, potrivit The New York Times. Jurnalista Karen Shainyan a declarat: „Toți cei care suntem împotriva acestui război ar trebui să exprimăm asta printr-un protest”.

„M-am trezit în zgomot de sirene”

„Aeroportul Ivano-Frankivsk a fost atacat de o rachetă de croazieră rusească. Rugaţi-vă pentru noi! Ucraina va supraviețui. Sunt din oraşul Dnipropetrovsk. Nu fug!“, scrie utilizatorul Alex în comentariul unei filmări ce surprinde chiar momentul în care racheta explodează în localitatea din vestul țării.

The Ivano-Frankivsk airport was attacked by a Russian cruise missile. Pray for us! Ukraine will survive. I am from Dnipro. I don’t run away. pic.twitter.com/AL1su2UMSA — Alex G Alex (@inpostbox) February 24, 2022

„M-am trezit în zgomot de sirene. Îmi împachetez lucrurile şi plec acum din Kiev cu maşina. Sper că toată lumea este bine“, scrie Nikita, alături de o fotografie cu două baloane ce sugerează faptul că a împlinit 25 de ani şi abia şi-a aniversat ziua de naştere.

Recomandări Echipa Libertății a ajuns la Vama Sighet. Primele filmări din Ucraina, care arată coada de 1,3 kilometri cu mii de oameni în mașini, care vor să se refugieze în România

Waking up to sirens, packing my stuff and leaving #Kiev now by car. Hope everyone else is well as well pic.twitter.com/D8mnOSxtuP — Nikita Gunkewitsch (@mrmoonshark) February 24, 2022

„Am trei câini, două pisici şi o bunică paralizată. Plâng”

„Mulţimi de ucraineni şi de străini, cu valize la gara din Kiev, încearcă să plece din Capitală în această dimineaţă. Mulţi spun că se tem de faptul că ruşii ar putea intra în oraş“, scrie jurnalistul Sudarsan Raghavan, corespondent al Washington Post.

Crowds of Ukrainians and foreigners with suitcases at the train station in Kyiv trying to flee the capital this morning. Many say they fear the Russians could enter the city. #ukraine #russia #invasion pic.twitter.com/8PeiUuGiL9 — Sudarsan Raghavan (@raghavanWaPo) February 24, 2022

„Subsolul nostru din Kiev se umple cu familii cu copii mici. Copiii ţin în mâini cărţi de colorat. Sfâşietor“, a scris pe Twitter jurnalistul Luke Harding de la The Guardian.

„Sunt atât de speriată! În Ucraina, un sat de lângă oraşul meu a fost bombardat. Suntem panicați. Nu ştim ce să facem. Am trei câini, două pisici şi o bunică paralizată. Plâng, aici e casa mea şi n-o pot părăsi, n-am unde să mă duc. Sunt terifiată, de ce nu putem să trăim în pace? Plâng“, scrie Nia pe Twitter.

Atunci când unii dintre utilizatori încearcă să o liniştească ori să obţină mai multe informaţii despre situaţia sa, Nia răspunde: „Nici măcar nu mai pot gândi normal. Sunt o mulţime de sunete pe care nu le-am mai auzit niciodată în viaţa mea. M-am trezit cu aceste sunete, iar uşile din casă chiar s-au deschis din cauza exploziei. Am hotărât să mergem afară, încercăm să ne păstrăm calmul“.

Recomandări Corespondență din Viena: În urma atacului lui Putin, fostul cancelar al Austriei a demisionat din consiliul consultativ al Căilor Ferate Rusești din care făcea parte!

„Locuiesc în Ucraina şi aud explozii. Sunt speriat. Nu ştiu ce să fac, sunt atât de speriat“, scrie alt utilizator.

„Oamenii mor, iar tu ai făcut o memă”

„Mulţumim lui Dumnezeu că suntem încă în viaţă! Astăzi, războiul a venit în ţara noastră. Militarii noştri au doborât două avioane deasupra oraşului meu. Am fost trezită de explozii. Locuiesc lângă un aerodrom militar. Ceva a explodat şi acolo. N-am fost niciodată atât de speriată“, a scris Olga dintr-un oraş din estul Ucrainei.

Alţi utilizatori au preferat să posteze imagini dintr-o perspectivă mai detaşată, care ar putea ilustra conflictul dintre Rusia şi Ucraina. „Salut! Sunt din Ucraina. În această dimineaţă, am auzit cinci explozii sub fereastra mea. Şi tu ai făcut o memă din asta. Oamenii mor, iar tu ai făcut o memă“, răspunde un cetăţean ucrainean imaginii cu două femei care se păruiesc, reprezentând Rusia şi Ucraina.

Recomandări EXCLUSIV. Filmări din centrul orașului Mariupol, portul ucrainean atacat de ruși. „Oamenii își păstrează calmul la cozi uriașe”, transmite trimisul special Libertatea

În Rusia unii strigă #StopWar

„Niciunul dintre noi, oamenii de rând, nu vrea război cu Ucraina. Dar NU avem nicio influență asupra acestui lucru. Suntem în război cu actualul guvern de mulți ani. Autoritățile nu aud oamenii, nu intră în dialog cu noi. Le este mai ușor să-i distrugă pe cei care nu sunt de acord“, mărturiseşte un utilizator din Rusia.

Sunt din Rusia. Îmi este atât de ruşine că nu pot să fac nimic altceva decât să scriu pe Twitter despre situaţia din Ucraina. Îmi urăsc guvernul, care îmi violează drepturile până şi cu ajutorul constituţiei. Parcă trăiesc ca un prizonier într-o cuşcă. Ucraina, iartă-mă! Un utilizator din Rusia:

„Ca cetăţean din Rusia, sunt oripilat de ceea ce a făcut Putin. Nimeni, în afară de politicieni, nu vrea acest război. Niciun cetăţean rus nu susţine asta, mulţi dintre noi ne-am pierdut părinţii sau bunicii în cel de-al Doilea Război Mondial. Sper că totul se va termina curând. Mă rog pentru Ucraina“, scrie utilizatorul LeeAi.

„Sunt din Rusia şi eu şi toţi cei de lângă mine (prieteni, familie) suntem dezgustaţi de acţiunile guvernului. Încet, ne pierdem minţile cu toate ştirile îngrozitoare care vin în fiecare zi. Am prieteni din Ucraina şi nu vreau să-i pierd“, scrie utilizatorul TrueGek.

„Sunt din Rusia şi nu vreau niciun război. Nu înţeleg de ce oamenii trebuie să sufere. Rudele şi prietenii noştri trăiesc în Ucraina. Nu vrem nicio dispută cu Armata Ucraineană, nu noi suntem vinovaţi că liderii ţărilor noastre n-au ştiut ce să-şi împartă“, scrie utilizatorul Aneta.

Citeşte şi:

LIVETEXT | Rusia a atacat Ucraina. Zeci de bombardamente în țară, Zelenski anunță că dă arme populației. Bilanțul deceselor

Klaus Iohannis, după şedinţa CSAT: „România nu va fi atrasă în conflictul militar din Ucraina, dar nu facem niciun pas înapoi pentru a ne proteja valorile”

Român din Ucraina, despre sora rămasă la Kiev: „Plânge de dimineață, nu au cale de ieșire”

GSP.RO Mircea Lucescu, prima reacție după atacul Rusiei. Decizia antrenorului român aflat la Kiev a uimit pe toată lumea. „Cum să fac așa ceva?”

Playtech.ro ȘOC! Țara care crede că va fi invadată în timpul conflictului Rusia – Ucraina. HALUCINANT ce au anunțat oficialii

Observatornews.ro Momentul în care Vladimir Putin anunță începerea războiului împotriva Ucrainei: "Vă cer să depuneți armele și să plecați acasă"

HOROSCOP Horoscop 24 februarie 2022. Gemenii sunt invitați să tragă concluzii pe baza unor experiențe intense, trăite în ultimele zile

Știrileprotv.ro Ce este și ce presupune legea marțială instaurată de Volodimir Zelenski pe tot teritoriul Ucrainei

Telekomsport FOTO! Primele imagini cu prizonieri ruşi în Ucraina. Unul dintre ei are doar 19 ani

PUBLICITATE MODIVO - Cheia iubirii de sine