Zone afectate în București

Luni, 18 august, curentul va fi întrerupt pe Calea 13 Septembrie și Strada Mihail Sebastian între orele 9.00 și 16.00.

Marți, 19 august, vor fi afectate Strada Elena Văcărescu și Strada Neagoe Vodă (9.00-17.00), precum și Strada Brățării (9.00-16.00).

Joi, 21 august, întreruperea va avea loc pe Strada Giuseppe Garibaldi și în zonele adiacente, între orele 10.00 și 17.00.

Localități din Ilfov cu întreruperi programate

Luni, 18 august, locuitorii din Cornetu (Strada Trandafirilor) și Dascălu vor rămâne fără curent între orele 9.00 și 17.00.

Marți, 19 august, vor fi afectate zone din Dudu și Ghermănești. Miercuri, 20 august, o mare parte din Brănești va avea curentul întrerupt.

Joi, 21 august, vor fi afectate Săftica și Buftea.

Situația în județul Giurgiu

În Giurgiu, întreruperile de curent vor afecta mai multe localități. Luni, 18 august, vor fi întreruperi în Dealu și Bucșani.

Marți, 19 august, vor fi afectate Ghimpați, Adunații Copăceni, Stoenești și Palanca.

Joi, 21 august, vor fi din nou întreruperi în Dealu și Bucșani.

Rețele Electrice Muntenia recomandă locuitorilor din zonele afectate să-și ia măsuri de precauție. Este indicat să deconecteze aparatele electrice sensibile și să-și planifice activitățile în funcție de programul anunțat. Pentru informații suplimentare, cetățenii pot consulta site-ul oficial al companiei.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE