Cutremurul de astăzi din Croația, a avut epicentrul la 47 de kilometri sud-est de Zagreb și magnitudinea de 6,3, potrivit primelor informații publicate de presa locală.

Cutremurul a fost resimțit în toată Croația, dar și în Italia și în Austria, conform presei locale.

Lumea a ieșit în stradă, iar mai multe clădiri au fost avariate, arată imaginile surprinse pe rețelele de socializare.

The terrible #earthquake in #Croatia measuring 6.2 on the Richter scale. Hope the casualties will not be high … pic.twitter.com/GrJF2WZOnR