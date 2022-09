Cutremurul de duminică, de magnitudine 6,8, a avut epicentrul în zona Taitung. U.S. Geological Survey a anunțat că seismul s-a produs la 10 kilometri adâncime și a avut o magnitudine de 7,2.

Cutremurul a fost resimțit pe tot teritoriul Taiwanului, anunță autoritățile. Clădirile s-au zguduit pentru scurt timp în capitala Taipei.

Presa locală relatează că o clădire joasă în care se afla un magazin s-a prăbușit și că echipajele de intervenție au început să scoată persoanele prinse în interior.

Trei vagoane s-au desprins de pe șine la gara Dongli din estul insulei, iar cei aproximativ 20 de pasageri de la bord au fost evacuați, precizează Administrația Căilor Ferate din Taiwan.

An earthquake of magnitude 7.2 hit off the coast of Taiwan#Taiwan #earthquake #台湾地震 #臺灣 #地震 #台湾 pic.twitter.com/XS0p2iES4z