De Andreea Radu,

Seismul s-a produs la 61 de kilometri în sud-vest de Davao, pe insula Mindanao, la o adâncime de 28 de kilometri, transmite CNN.

O fetiță de șase ani se află printre victimele cutremurului de 6,8 grade, a declarat guvernatorul orașului Davao, Douglas Cagas, pentru CNN.

Copila a murit după ce un zid din clădirea în care se afla alături de familia ei s-a prăbușit pe ea.

Șeful Departamentului de Pompieri din Davao, Samuel Tadeo, a confirmat cele trei decese, afirmând și faptul că o piață din Padada s-a prăbușit.

LOOK | Matanao National High School in Matanao, Davao del Sur sustained heavy damage from the magnitude 6.9 earthquake on Sunday. | via @Chepalicte1 ?courtesy of Richard Ababa pic.twitter.com/6UAKCLqmmg — Phil News Agency (@pnagovph) 15 decembrie 2019

Davao este capitala districtului Davao, de pe insula Mindanao, Filipine, fiind astfel cel mai mare oraș de pe insulă. Regiunea este o destinație turistică populară, astfel că, imediat după seism, turiștii au fost evacuați în masă din unitățile de cazare în care stăteau sau și din mall-uri.

Potrivit Aljazeera.com, cutremurul de 6,8 a fost urmat de două replici de 5, respectiv 5,7. În oraşul General Santos a fost provocată o pană de curent, iar pacienții unui spital local au fost evacuați.

Mai mulți oameni au publicat pe rețelele de socializare mai multe momente surprinse în momentul producerii seismului și după cutremur.

Avertizăm că imaginile de mai jos vă pot afecta emoțional.

WATCH | An explosion was heard at the Gaisano Mall in Bajada, Davao City after a 6.9-magnitude earthquake hit the city on Sunday afternoon. |via @Chepalicte1 , video courtesy of Kaye Lorenzo pic.twitter.com/xIto6DFSKo — Phil News Agency (@pnagovph) 15 decembrie 2019