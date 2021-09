Politică Dacian Cioloș: „Am fost premier, dar acum nu îmi pun problema asta. Am responsabilităţi în Parlamentul European” De Ena Stanciu, . Ultimul update Miercuri, 29 septembrie 2021, 21:08

Dacian Cioloș spune că în cazul în care PNL nu are o variantă de premier în locul lui Florin Cîțu, cei de la USR PLUS pot veni cu o propunere. Într-o declarație pentru Europa FM, copreședintele formațiunii a afirmat, însă, că nu își dorește din nou funcția de prim-ministru pentru că are responsabilități ca europarlamemtar și vrea să se ocupe de USR PLUS dacă va câștiga șefia partidului la congresul din 2 octombrie, relatează Agerpres. „Sunt multe variante cu premierul. Noi am spus că dacă PNL nu are altă variantă decât Florin Cîţu - şi cum noi nu putem lucra cu Florin Cîţu - noi suntem dispuşi să punem pe masă şi un premier. Eu nu am făcut-o la mişto, nu am făcut-o să glumesc. Important e să existe încredere între parteneri, că putem lucra în echipă. Pentru că posturi de responsabilitate politică şi în coaliţie sunt mai multe”, a declarat Dacian Cioloș.