„Închei azi mandatul de europarlamentar și totodată, un ciclu de șapte ani de activitate politică activă de partid. Au fost ani extraordinari, marcați de multiple provocări, de crize interne și internaționale. Din pozițiile de responsabilitate pe care le-am avut, le-am gestionat pe toate cu bună-credință, căutând mereu ca interesul public să fie cel care îmi ghidează deciziile. Uneori am avut succes, alteori am greșit, am căutat să învăț din greșeli atât cât am putut – însă am trăit acești ani cu intensitate, cu conștiința că tot ce fac este supus examenului public și cu hotărârea de a rămâne loial valorilor și principiilor cu care și pentru care am intrat în politică”, a scris Cioloș pe Facebook.

El și-a exprimat recunoștința față de susținătorii săi și a precizat că intenționează să se concentreze pe proiecte din domeniile agriculturii, mediului și dezvoltării locale.

„Pentru mine însă, cel puțin pentru o bună perioadă de timp, începând de azi, etapa implicării active în politica de partid se încheie. Simt că am ajuns la un punct de la care, utilitatea și eficiența mea țin de un alt mod de exprimare decât cel politic, într-un partid. Nu spun niciodată, niciodată, însă văd acest sfârșit de mandat ca pe o nouă etapă”, a adăugat Cioloș.

La alegerile europarlamentare din 9 iunie, partidul REPER, condus de Dacian Cioloș, a fost votat de 334.703 de persoane și a obținut doar 3,74% dintre voturi, motiv pentru care nu a intrat în Parlamentul European.

Ce a făcut Dacian Cioloș în politică

În perioada noiembrie 1999 – decembrie 2001, a ocupat funcția de coordonator al programelor de cooperare franco-române în dezvoltare agricolă și rurală la Centrul Internațional de Cooperare pentru Dezvoltare Agricolă. În perioada martie 1998 – octombrie 1999 a fost Directorul Programului de dezvoltare rurală locală în Argeș.

În ianuarie 2005, Dacian Cioloș a fost Reprezentant al României în Comitetul Special Agricol la Consiliul UE, Consilier al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale și reprezentant al României în Comitetul Special Agricol al României la Consiliul Uniunii Europene.

În octombrie 2007, a fost propus independent de guvernul Tăriceanu pentru ocuparea funcției de ministru al agriculturii și dezvoltării rurale, deținând acest portofoliu până la demisia cabinetului, după alegerile parlamentare din noiembrie 2008.

În perioada noiembrie 2015 – ianuarie 2017, Cioloș a fost premier.

Între octombrie 2021-februarie 2022, Cioloș a fost președintele USR Plus. Apoi, în mai 2022, a demisionat și din USR, iar în august 2022 a fondat REPER.

