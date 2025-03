Anunțul vine după ce a primit o propunere din partea mediatorilor de a continua negocierile privind cea de-a doua fază a acordului de încetare a focului cu Israelul. relatează AFP.

„Ieri (joi), delegația Hamas a primit o propunere din partea mediatorilor de a relua negocierile. Gruparea a răspuns pozitiv și și-a prezentat răspunsul în această dimineață, dându-și acordul cu privire la eliberarea soldatului israelian Edan Alexander, care deține cetățenia americană, pe lângă predarea cadavrelor altor patru (ostatici) cu dublă cetățenie”, se arată într-un comunicat publicat de Hamas.

Un lider Hamas a declarat pentru AFP că cele patru cadavre sunt cele ale unor ostatici israeliano-americani.

Israelul nu a făcut pentru moment nicio declarație în legătură cu acest anunț.

Pe 30 noiembrie 2024, Edan Alexander a apărut într-o înregistrare din captivitate.

Imaginile îl arată plângând și cerând israelienilor să facă presiuni asupra guvernului pentru eliberarea sa şi a tuturor ostaticilor încă ţinuţi captivi în Gaza. Familia lui Edan Alexander, tânărul cu dublă cetăţenie, israeliană şi americană, a acceptat publicarea secvențelor video.

