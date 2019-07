„Am cerut detaşările din mediul privat către ministere. Dacă este vorba despre o detaşare a unui om cu experienţă, cu salariul corespunzător funcţiei în care a fost detaşat, nu există o problemă. Dar, de când am preluat, am văzut mulţi detaşaţi, angajaţi de câteva zile, iar salariile erau mai mari ca ale preimului-ministru, pentru că există obligativitatea să îl transferi cu salariul pe care îl are, de la firma de la care vine”, a declarat Viorica Dăncilă.

Ea a precizat că este o „aberaţie”, pentru că nu te poţi juca cu banii contribuabililor.

Premierul a afirmat că a cerut o analiză şi a angajărilor, de la începutul anului şi a ţinut să prezinte un exemplu de astfel de detaşare, pe un salariu foarte mare, chiar la Secretariatul General al Guvernului.

„Am avut o situație chiar în Secretariatul General Guvernului o persoană detașată din mediul privat, nu pot eu să o evaluez sau să spun dacă are expertiză sau nu, dar avea un salariu uriaș, avea 27.000 de lei pe lună. Nu este posibil așa ceva.”, a spus Viorica Dăncilă.

Citeşte şi:

Doi români, o femeie și fiul ei de 8 ani, au murit în urma unei furtuni care a lovit Halkidiki! E stare de urgență în nordul Greciei | VIDEO

Citește mai multe despre Viorica Dăncilă, minister și remaniere guvernamentala pe Libertatea.