Va înăspri controalele asupra străinilor fără ședere legală

Prim-ministrul Mette Frederiksen a declarat că măsura va afecta orice cetățean străin condamnat pentru infracțiuni grave, cum ar fi violența agravată și violul, deși a recunoscut că ideea – parte a unei serii de modificări legislative – ar putea intra în conflict cu convențiile europene privind drepturile omului.

Până în prezent, expulzările nu erau automate, fiind în special decise în conformitate cu convenţiile internaţionale care protejează viaţa privată şi familială.

Alături de Regatul Unit, Danemarca a solicitat recent europenilor să reformeze Convenţia europeană a drepturilor omului (CEDO), instanţa care veghează la respectarea libertăţilor fundamentale.

Danemarca va înăspri, de asemenea, controalele asupra străinilor fără ședere legală, va introduce un nou dispozitiv de monitorizare pentru străinii infractori, va redeschide o ambasadă în Siria și va consolida cooperarea cu autoritățile din Afganistan.

315 infractori străini, în vizor

Frederiksen a declarat într-o conferință de presă că guvernul acționează „neconvențional” și modifică legislația, în loc să aștepte hotărâri judecătorești privind cazurile de deportare.

„Este corect şi necesar ca ţările europene să se poată aşeza la masa negocierilor şi să spună că preferăm să ne protejăm ţările mai degrabă decât să protejăm infractorii”, a declarat şefa guvernului, Mette Frederiksen.

Ministrul Imigrației și Integrării, Rasmus Stoklund, a declarat că 315 infractori străini din țări din afara Uniunii Europene au primit pedepse de peste un an în ultimii cinci ani, dar nu au fost expulzați.

„Multora dintre noi ne este greu să înțelegem asta”, a declarat el la conferința de presă.

Conform statisticilor ministerului, până în prezent, doar 70% dintre persoanele de cetăţenie străină condamnate la pedepse de un an sau mai mult de închisoare pentru infracţiuni grave au fost expulzate.