Daniel Breaz, fost ministru al culturii, a demisionat din PSD: „S-a renunțat la proiecte pentru folosul societății și s-au pus pe masă calcule ale puterii ”

„Prezentul mă contrazice într-un mod brutal și mi-a înfățișat un PSD slab, incoerent, fără strop de logică în decizii. Un leadership haotic și distanțat de reprezentarea intereselor cetățenilor și a celor care au crezut în acest partid. Nu se mai gândește pe termen mediu și lung, ci doar de azi pe mâine și într-o paradigmă a supraviețuirii personale. S-a renunțat la proiecte pentru folosul societății și s-au pus pe masă calcule ale puterii – un semn al disperării care au îndepărtat partidul de idealuri și obiective înalte”, a scris Daniel Breaz, vineri, pe pagina sa de Facebook.

Decizia senatorului vine chiar azi, când PSD discută în CEx despre data votului moțiunii de cenzură și congresul partidului.

„Din păcate, PSD în formula actuală are vocația de a ajunge un partid insignifiant pe scena politică. Lipsit de mentalitatea învingătorului și cu acute semne de victimizare, cultura organizațională actuală a privat partidul de elementul esențial pentru o construcție sănătoasă: încrederea. Iar această realitate o vedem nu numai noi, cei care am crezut în PSD, ci și votanții noștri. Cum să mai aibă, la rândul lor, încredere în noi?

Nu mai pot să accept să fac parte dintr-un partid lipsit de identitate, fără principiile în care am crezut și distanțat, considerabil, de binele societății”, a mai scris senatorul PSD.

Daniel Breaz a fost ministrul culturii, în guvernul condus de Vioria Dăncilă. La data de 21 noiembrie 2018 a fost confirmat ca ministru al culturii din România, înlocuindu-l pe George Ivașcu, care fusese ministrul anterior al culturii. Între 2 august și 4 noiembrie 2019 a asigurat și interimatul ministerului educației, după ce fostul ministru Ecaterina Andronescu a fost revocat.

