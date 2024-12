E-mail: daniel.david@ubbcluj.ro

Educație – ce studii are Daniel David

A absolvit Școala Primară Nr. 12 și Școala Generală Nr. 1 din Satu Mare, obținând în mod constant premiile I și II pe parcursul anilor. A urmat Liceul „Doamna Stanca” din același oraș, unde s-a specializat în biochimie, instituția fiind, pe vremea aceea, considerată cea mai bună școală din oraș în domeniul „socio-uman”, competiționând în domeniul științelor exacte cu Liceul „Mihai Eminescu”. Pe durata liceului, dar și a întregii educații școlare, a avut o activitate dedicată studiului și sportului, fiind un participant constant la olimpiadele de biologie, chimie, matematică, istorie și limba română, reușind să obțină Premiul Special I la Olimpiada Națională de Biologie. În paralel, a practicat diverse sporturi, incluzând tenis de câmp, fotbal, atletism și arte marțiale, obținând premii regionale în atletism.

A urmat studiile universitare în Psihologie la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, finalizându-le în cinci ani, cu un an mai devreme decât media standard, dintr-o dorință continuă de a avansa. Doctoratul, pe care l-a început în 1996, a fost finalizat în 1999 sub îndrumarea profesorului Ioan Radu, un adevărat mentor. O parte din acest program doctoral a avut loc la SUNY at Binghamton, în Statele Unite, cu o bursă guvernamentală. Prin colaborarea cu profesorul Radu, a fost conștient de tradiția clujeană în psihologie, având o legătură doctorală cu Wundt și continuându-și drumul în filiația acestei școli.

Ulterior, a desfășurat un program postdoctoral în domeniul medicinei comportamentale la Mount Sinai School of Medicine din New York, sub îndrumarea profesorului Guy Montgomery, concentrându-se pe oncologie. Această formare l-a conectat la o linie profesională importantă în psihologia comportamentală.

În domeniul psihoterapiei și psihologiei clinice, a avut privilegiul de a fi mentorat direct de figuri emblematice ale secolului XX, precum Albert Ellis și Aaron T. Beck, doi dintre cei mai influenți psihologi și psihoterapeuți ai vremii.

Carieră profesională – ce CV are Daniel David

Profesor univ. dr. (conducător de doctorat), șeful Catedrei de Psihologie Clinică şi Psihoterapie din UBB (2007-2012), titularul profesurii internaţionale „Aaron T. Beck” (2007). Aaron T. Beck este profesor de psihiatrie la University of Pennsylvania, SUA, fondatorul terapiilor cognitiv-comportamentale. De asemenea, din 2008/2009, e profesor universitar (adjunct) la Mount Sinai School of Medicine, New York, SUA

Preşedintele Comisiei Naţionale de Psihologie Clinică şi Psihoterapie din cadrul Colegiului Psihologilor din România (2008-2012)

Preşedintele Colegiului Psihologilor din România, filiala Cluj (2005-2012)

Preşedintele Asociaţiei de Psihoterapii Cognitive şi Comportamentale din România (2000-2012)

Supervizor/formator în psihoterapie raţional-emotivă şi cognitiv-comportamentală la Albert Ellis Institute, SUA

Vicepreşedintele Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior (2008-2012)

Vicepreşedintele Comisiei Prezidenţiale pentru elaborarea şi analiza politicilor în domeniile educaţiei şi cercetării (2008-2014)

Preşedintele Consiliului Cercetării Ştiinţifice din UBB (2008-2012)

Consilierul personal pe probleme de cercetare al Ministrului Educaţiei şi Cercetării (2005/2016)

A participat, în calitate de cooordonator de Pachete de Lucru, la demersuri naţionale care au stat/stau la baza reformelor şi legislaţiei în domeniul educaţiei şi cercetării

Reprezentări internaționale

Reprezentant pentru Ştiinţele Sociale la European Science Foundation (2008-2012)

Preşedinte al International Institute for the Advanced Studies of Psychotherapy and Applied Mental Health (2004-2016)

Reprezentant naţional în European Association for Behavioral and Cognitive Therapies (2004-)

Expert/Consultant pentru agenţii de finanţare a cercetării şi învăţământului superior din Africa de Sud, Australia, Israel, SUA (NSF/NIH) şi UE (FP)

Membru în colective editoriale internaţionale: „Journal of Personality Disorders: Theory, Research, and Treatment” (American Psychological Association), „Journal of Articles in Support of Null Hypothesis” (USA) etc.

