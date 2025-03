Ciolacu l-a luat în vizor pe Hurezeanu

Liderul de la Palatul Victoria, Marcel Ciolacu, a abordat cu insistență în ultimele zile tema ministrului de Externe, demnitar care i se pare depășit de noile realități ale diplomației, în relația cu Statele Unite ale Americii. „Nu mă nemulţumeşte ceva. Este evident că noua politică a administraţiei din Statele Unite, odată cu reîntoarcerea preşedintelui Trump, este într-o altă dinamică. Hurezeanu este un diplomat de excepţie, de foarte mult timp, unul cu expertiză, cu experienţă, un ambasador excelent. Sunt ferm convins, ca şi ministru de Externe pentru Europa ar fi foarte căutat. Dar, trăim într-o altă dinamică. Nu mă nemulţumeşte altceva”, a afirmat Marcel Ciolacu, în timpul unei conferințe de presă la Constanța.

Premierul a pasat mingea în terenul lui Ilie Bolojan, unul dintre liderii politici care la constituirea noului Guvern l-a susținut pe Emil Hurezeanu pentru funcție. „Este normal să regândim colaborarea şi de a veni în întâmpinarea noii administraţii din Statele Unite. Acest lucru se va discuta, în primul rând, cu domnul preşedinte interimar Bolojan. Chiar dacă este preşedintele interimar al României, atribuţiile de zona externă, constituţional, sunt la preşedintele României Şi sunt convins că vom găsi soluţiile cele mai bune”.

Jocuri de culise

Surse din Coaliție au precizat că în interiorul majorității guvernamentale Ciolacu presează de mai multe zile înlăturarea lui Emil Hurezeanu cu o persoană care să aibă un profil mult mai pro-SUA și să fie cu relații foarte bune mai ales cu mișcarea conservatoare din Statele Unite.

Iar primul nume vehiculat a fost cel al lui Ben Oni Ardelean, fost senator și deputat timp de trei mandate, din partea PNL. În ultimul timp Ardelean, care și în trecut a fost contodent cu unii miniștri de Externe susținuți de PNL, cum a fost Bogdan Aurescu, a fost tot mai vocal în spațiul public pe tema relansării relațiilor cu Statele Unite. Hurezeanu e prost văzut nu doar de premierul Marcel Ciolacu, ci și de unii liberali, dar și în interiorul MAE, în condițiile în care nu este, totuși, diplomat de carieră. Însă nici varianta Ardelean nu e văzută ca o mare mișcare și un detaliu care îi deranjează pe cei din PNL e că mutarea e împinsă mai ales de PSD și Marcel Ciolacu.

„Are relații bune în Statele Unite, mai ales cu republicanii, dar are și numeroase vulnerabilități. Nici în partid acum nu are în spate vreo filială puternică, să facă lobby pentru el. Dar totul depinde de Ilie Bolojan, pentru că el poate bloca numirea dacă Marcel Ciolacu îl dă afară fără ok-ul de la Cotroceni”, susțin surse la vârful PNL pentru Libertatea, sub condiția anonimatului.

Mai mult, e așteptată și o eventuală „ofertare” a lui Hurezeanu pentru o altă funcție, pentru a-l convinge să plece de bunăvoie din fruntarea Externelor.

Controverse și plecarea de șase luni din PNL

Numele lui Ben Oni Ardelean a apărut în anii trecuți în mai multe scandaluri publice. De exemplu, În iunie 2019, Ardelean s-a enervat pe jurnaliștii de la Parlament și i-a jignit în repetate rânduri și i-a amenințat cu ridicarea acreditărilor, după ce aceștia au insistat de ce nu reușesc deputații și senatorii să adopte o declarație de susținere a Republicii Moldova, în condițiile în care nu puteau strânge cvorumul.

„Nu mai încercați prin nesimțire și prin tupeu să îmi spuneți mie când să votez. Dacă mai faceți presiuni de genul respectiv, vă mai spun o chestiune: o să cer imperativ ca, pentru chestiuni respective, care v-am spus că sunt legate de nesimțire și de tupeu, o să cer ca, în momentul respectiv să vi se retragă acreditarea”, afirma Ardelean în iunie 2019, potrivit stirileprotv.

În aprilie 2021, Ardelean a fost lăsat fără carnet deoarece la testarea cu aparatul alcooltest, valoarea indicată a fost de 0,11 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ben Oni Ardelean a declarat pentru G4Media.ro, la scurt timp după incident, că nu a consumat alcool, iar valoarea indicată de aparatul alcooltest a fost provocată de tratamentul pentru o afecţiune cardiacă.

În decembrie 2022, G4Media relata că Ben Oni Ardelea a fost lăsat fără cârnați, salamul și toba aduse în Coreea de Sud, pe Aeroportul din Seul, pe care voia să le dea comunității de români pe care o vizita. Fostul deputat a fost lăsat doar cu brânzeturile, potrivit propriei relatări.

În septembrie 2023, Ardelean și-a lansat o platformă conservatoare separată de PNL. Însă depărtarea sa de partidul care l-a dus de trei ori în Parlament a durat doar șase luni, în martie revenind în formațiunea liberală. Nu a mai prins un mandat de parlamentar în decembrie 2024.

Lista înlocuitorilor e la început

Ardelean cel mai probabil nu va rămâne singura variantă în cazul Externelor. PSNews a avansat și un al doilea nume, Robert Sighiartău, vicepreședinte al PNL pe Relațiile Externe și o persoană care, de asemenea, are relații bune cu mișcarea conservatoare din Statele Unite și Partidul Republican. Marea problemă a lui Sighiartău este, potrivit unor surse din PSD, relația proastă cu Marcel Ciolacu și social-democrații, fiind unul din cei mai virulenți critici ai premierului.

