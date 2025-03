Această variantă a devenit tot mai probabilă după ce președintele SUA, Donald Trump, a decis retragerea sprijinului pentru țara atacată de Rusia. Ideea unui război tot mai apropiat este speculată însă de propaganda care încearcă să impună convingerea că, foarte curând, tinerii români vor fi trimiși pe front. Este un discurs susținut de Kremlin, care s-a propagat și imediat după invazia din februarie 2022.

De exemplu, pe 3 martie 2025, un utilizator Facebook a încărcat un videoclip în care Ilie Bolojan, președintele interimar, punctează „menținerea sprijinului financiar și militar pentru Ucraina”. Clipul este însoțit de textul autorului: „Ăștia au înnebunit de tot? Vor să trimită în maximum două săptămâni tinerii noștri la război” și „militar, asta înseamnă trupe militare”.

Afirmația lui Ilie Bolojan este preluată din declarația de presă din 2 martie 2025, în urma participării la summitul liderilor privind Ucraina. În urma acestei întâlniri, președintele interimar afirma că s-au convenit câteva aspecte, printre care: „până la încheierea focului, deci la realizarea unui armistițiu, menținerea sprijinului financiar și militar pentru Ucraina”.

Sprijinul militar acordat Ucrainei de către statele membre UE, convenit până în prezent, se referă la instruirea soldaților ucraineni și furnizarea de muniție și rachete prin intermediul unor programe.

Recomandări Peripețiile turiștilor români care vor să ajungă în Mexic și sunt considerați, din start, „infractori”. Vacanțe de mii de euro ratate din cauza unor suspiciuni

EUMAM Ukraine (EU Military Assistance Mission in support of Ukraine) este o misiune de asistență militară și are scopul de a oferi instruire individuală, colectivă și specializată pentru forțele armate ale Ucrainei. Conform celor mai recente date furnizate de Consiliul UE, peste 70.000 de soldați ucraineni au fost instruiți, de la lansarea misiunii.

De asemenea, România sprijină militar Ucraina prin furnizarea de muniție de artilerie și rachete. Spre exemplu, în septembrie 2024, România a donat Ucrainei un sistem de apărare antiaeriană Patriot. Totodată, în iunie 2024, președintele României sublinia, printr-un comunicat de presă privind cooperarea în domeniul securității între România și Ucraina, că „România va colabora cu Ucraina pentru a identifica strategii care să atenueze blocajele existente în lanțul de aprovizionare, împiedicând dezvoltarea capacităților de producție a armelor și munițiilor critice. În plus, participanții pot lua în considerare oportunități de stabilire a unor linii comune de producție industrială pentru tipurile esențiale de muniție”.

Concluzie

Acordarea sprijinului militar Ucrainei de către România nu înseamnă trimiterea de trupe române în războiul din Ucraina, ci furnizarea de echipamente și sisteme de apărare destinate consolidării capacității Ucrainei de a-și proteja teritoriul și populația. Nu există niciun acord semnat pentru trimiterea de trupe în Ucraina, până în prezent.

Urmărește-ne pe Google News