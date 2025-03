Bolojan i-a luat apărarea lui Hurezeanu

Aflat la Paris, la reuniunea șefilor de stat și de guvern, Ilie Bolojan s-a referit la criticile aduse de premierul și președintele PSD, Marcel Ciolacu, ministrului de externe propus de PNL, Emil Hurezeanu.

„Am o experiență de peste 20 de ani în administrația locală. Am învățat câte ceva. Dacă critici oameni care trebuie să te ajute să faci performanță în public, nu faci decât să le știrbești capacitatea de a face performanță. Nu doar lor ca persoană, ci și instituțiilor”, a spus Ilie Bolojan.

„În general, dacă am avut astfel de probleme, am preferat să le analizez o dată, de două ori, de trei ori și când am fost convins că se impune o schimbare am făcut-o. Dar nu am discutat public despre ea pentru că nu m-ar fi ajutat cu nimic”, a adăugat președintele interimar al României.

El a mai spus că „dacă aceste reguli sunt bune și la nivel național ne vom convinge în perioada următoare”, însă a subliniat că „regulile de management și de bună guvernare sunt în general cam aceleași”.

Ilie Bolojan era președintele interimar al PNL atunci când Emil Hurezeanu a fost propus ministru de externe în guvernul Ciolacu 2.

Ciolacu l-a amenințat deja pe Hurezeanu cu demiterea după scandalul plecării fraților Tate în SUA

Premierul și președintele PSD a lăsat de înțeles de mai multe ori că nu îl agreează pe ministrul propus de PNL la Externe.

Pe 27 februarie, Marcel Ciolacu a spus, tăios, că nu i se pare normal ca Hurezeanu să facă aprecieri sau comentarii fără să se consulte mai întâi cu el. Afirmațiile au venit după ce Emil Hurezeanu a dezvăluit că trimisul lui Donald Trump, Richard Grenell, l-a întrebat de situația fraților Tate într-o discuție la Munchen, lucru pe care partea americană l-a negat. După câteva zile, Andrew și Tristan Tate au plecat în SUA, deși aveau control judiciar.

Apoi, Ciolacu l-a avertizat clar că, dacă nu respectă ce i-a cerut, îl va demite. „Înainte de a mai face comentarii și de a mai da răspunsuri unor persoane, să întrebe întâi și primul ministru și să hotărâm împreună. Dacă nu, atunci domnul Hurezeanu va pleca acasă, cum este normal în orice stat democratic. Fiindcă, repet, Guvernul României este condus de Marcel Ciolacu”, a conchis șeful Executivului și al PSD pe 27 februarie.

Între cei doi avusese loc și o discuție privată la Guvern, pe 18 februarie, premierul Marcel Ciolacu l-a admonestat, iar la final a dat un comunicat de presă în care scria că SUA nu au cerut României detalii referitoare la frații Tate, deși Hurezeanu spusese altceva.

Pe 25 martie, după ce administrația Trump a decis să amâne pe termen nelimitat includerea României în programul Visa Waiver, deși țara noastră trebuia să scape de vizele de SUA pe 31 martie, Ciolacu s-a referit din nou la prestația ministrului Hurezeanu.

„Nu sunt un mare fan Hurezeanu. Dar știe și domnia sa. Nici eu nu cred că domnia sa este un fan al lui Marcel Ciolacu. Domnul Hurezeanu este, fără să-l jignesc, un diplomat de modă veche, într-o zonă de diplomație foarte bine adaptată la Europa. Nu este în dinamica diplomației care se impune acum cu SUA. Asta nu înseamnă că domnul Hurezeanu nu este un diplomat de excepție”, a spus Ciolacu pentru gândul.ro.

O zi mai târziu, pe 26 martie, premierul a făcut completări. „Eu nu demit pe nimeni. Tocmai v-am anunţat că voi avea o discuţie cu domnul preşedinte interimar, domnul Bolojan. E o discuţie în primul rând să hotărâm dacă se impune schimbarea domnului Hurezeanu sau nu. Poate găsim un împuternicit special”, a spus Ciolacu, aflat la Constanța.

Hurezeanu a cerut o întâlnire lămuritoare cu Ciolacu și Bolojan

Libertatea a dezvăluit ziua precedentă, citând surse diplomatice și din cercurile MAE, că Emil Hurezeanu a cerut o întâlnire și cu președintele interimar al României, Ilie Bolojan, și cu premierul Marcel Ciolacu pentru a clarifica situația sa, iar acest lucru va avea loc vineri, 28 martie.

Hurezeanu a discutat deja telefonic. „Le-a transmis lui Ilie Bolojan și lui Marcel Ciolacu faptul că vrea o discuție lămuritoare. Vrea să afle părerea celor doi, să îi spună clar dacă doresc ca el să plece sau nu. Dacă îi vor spune că este spre binele României să renunțe la funcție, atunci va lua decizia potrivită”, au spus sursele citate pentru Libertatea.

