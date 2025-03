„Decizia noastră de a nu trimite trupe în Ucraina a fost luată după consultările cu partidele politice, pentru că atunci când angajezi ţara într-o chestiune foarte importantă mie mi se pare responsabil să te asiguri că cei de care depinde luarea acestei decizii, în acest caz Parlamentul României, are o poziţie clară. Şi, deci, nu există o susţinere pentru o astfel de situaţie. Prin urmare, aici lucrurile sunt clare şi nu mai are rost să le mai explicăm”, a spus preşedintele interimar, aflat la Paris, la reuniunea șefilor de stat și de guvern.

Bolojan a precizat că, ținând cont de contextul electoral, „până la alegerile prezidenţiale, tot felul de lucruri care vor putea fi speculate, ca să creeze frici, ca să creeze motivaţie de vot, într-un fel sau altul, vor fi folosite”, dar a dat asigurări că România nu va trimite trupe în Ucraina.

„Din acest punct de vedere, noi am comunicat decizia ţării noastre şi nu am avut nici o problemă cu nici una din ţări, inclusiv cu Franţa. Deci nu am avut niciun fel de comentarii la această chestiune, pentru că fiecare ţară ştie care sunt posibilităţile, care sunt efectiv interesele ei naţionale şi aceasta este concluzia pe care am anunţat-o […] după întâlnirile cu partidele politice, pentru că astfel de chestiuni nu le ia o persoană, ci pur şi simplu trebuie să gândeşti foarte bine şi să ai un sprijin pe o astfel de decizie”, a mai spus Bolojan, după ce a discutat inclusiv cu președintele francez Emmanuel Macron.

Pe 26 februarie, preşedintele interimar Ilie Bolojan a chemat partidele la Cotroceni pentru consultări în vederea pregătirii poziţiei ţării noastre despre războiul din Ucraina, tocmai ca să nu decidă de unul singur.

A fost pentru prima dată după 10 ani când partidele parlamentare au fost chemate de șeful statului la discuții înaintea unor decizii importante. Pe vremea lui Klaus Iohannis, astfel de consultări nu au existat niciodată.

