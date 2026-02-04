Ce este proiectul 3RO de la Penny

Proiectul 3RO (TripluRO) lansat de Penny România înseamnă categoria de produse care respectă trei condiții esențiale:

au ingredientul principal provenit din România.

sunt procesate în România.

sunt ambalate aici, la noi în țară.

„În primul rând, vorbim despre 3RO (Triplu RO), proiectul Penny, care are ca obiectiv să aducem pe rafturile noastre cât mai multe produse, care nu sunt doar ambalate în România, ci care au procesarea pe verticală și ingredientul principal din România. De ce e diferit? Pentru că Penny are undeva la 68% din produsele pe care le vinde, fiind fabricate în România, dar la finalul anului trecut, doar 55% ceea ce numim 3RO, și asta după patru ani de muncă. De altfel, studiul lansat astăzi este al patrulea pe care îl facem împreună cu ASE și care urmărește să aprofundeze deficitul comercial al României exact pe categoriile unde acesta e creat, pentru că nu avem probleme peste tot. Știm că clienții vor să consume produse românești și asta e cel mai important, pentru că atunci piața cere, dar pe urmă avem niște provocări în special pe zona de carne de porc, în zona de produse lactate, în zona de legume și fructe, și avem în zona de panificație-dulciuri. Astea sunt ultimele patru categorii pe care le-am analizat în cadrul unor mese rotunde, cu toți stakeholderii din ecosistem. Vorbim aici de fermieri, procesatori, retaileri, autorități ale statului și mediul academic. I-am pus pe toți la masă, iar studiul este rezultatul acestor discuții și, mai mult, aprofundări”, a declarat Daniel Gross.

Sectorul retail din România, transformare profundă spre calitate

Studiul realizat de ASE și Penny Market arată că sectorul retail se află într-un proces de transformare profundă, trecând de la un model axat pe expansiune cantitativă la unul orientat spre calitate, sustenabilitate și eficiență. Integrarea tehnologiei cu impactul social și ecologic reflectă maturizarea acestui sector, care devine nu doar un contributor economic major, ci și un actor activ în construirea unei economii durabile și incluzive.

„Pentru noi, cel mai important este clientul. Clientul cere produs românesc și asta este o mare oportunitate. În același timp, însă, clientul cere să fie competitiv. Nu este dispus să plătească mai mult doar pentru că este produs românesc. Și de aici vine, la final, și marea provocare, pentru că trebuie să fie românesc și competitiv, pentru că altfel nu s-ar vinde. Și atunci, am structurat tot ce înseamnă categorii pe care le avem pe raft și am văzut acolo unde nu reușim să cumpărăm produs românesc, nu reușim să îl cumpărăm în așa fel încât să îl vindem mai departe, să fie atractiv pentru client. Și cea mai mare parte vine din cele patru categorii pe care le-am avut, astăzi, aici, pentru că ori lipsește, la carnea de porc, materia primă, ori lipsește partea de depozitare intermediară, cum ar fi la legume, astfel încât acestea să poată să fie disponibile pentru procesare, ori lipsește un preț constant și o calitate constantă la lapte. Sunt lucruri pe care trebuie să le îmbunătățim, dar se fac progrese și astăzi, practic, am văzut că munca noastră de patru ani are deja câteva rezultate, însă ceea ce credem că o să fie vizibil, o să fie peste alți trei-patru ani. Cu siguranță, noi nu putem să demontăm legende, dar putem să ne facem în fiecare zi treaba, în direcția clientului nostru și asta înseamnă să avem cât mai multe produse românești, competitive, pe raft”, a mai declarat Daniel Gross, CEO Rewe România – Penny Market.

