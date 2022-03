În luna decembrie, Daniel Onoriu ajungea la spital în stare gravă, cu hemoragie internă, la scurt timp după ce suferise o operație de micșorare a stomacului în Turcia. După ce a stat 55 de zile în comă, nepotul regretatei Gabi Luncă și-a revenit ca printr-o minune, iar acum este acasă lângă familia sa. Medicii au luptat ca să-l țină în viață, iar rudele s-au rugat pentru sănătatea lui.

Pilotul de raliuri este de nerecunoscut acum și a slăbit considerabil. Din păcate, el nu se poate deplasa așa cum trebuie și are nevoie de scaun cu rotile. Daniel Onoriu a postat pe contul său Facebook o poză cu el, în scaun cu rotile, lângă un motor. „Mi-am luat mașină cabrio”, a spus acesta.

Daniel Onoriu se deplasează cu greu și are nevoie să fie ajutat atunci când merge. Până își va reveni complet, el trebuie să facă kinetoterapie. „Încă nu poate să meargă normal. Are de făcut recuperare, kinetoterapie, masaj”, a mărturisit pentru Impact mătușa acestuia, Rebecca Onoriu.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 7

„Nici prin gând nu îmi trecea că am să intru în tragedia vieții mele”

După ce a ajuns acasă, Daniel Onoriu a făcut primele declarații și a postat un mesaj pe rețelele de socializare. Pilotul de raliuri a mărturisit că operația de micșorare a stomacului era să-l coste viața.

„În urmă cu 99 de zile eram un tip normal, cu vise și speranțe și planuri de viitor. Toată viața am fost activ, sportiv, dar și pofticios. Credeam că doar cele câteva kilograme în plus pe care le aveam erau singura mea problemă. Am ales cea mai «simplă» și «la modă» metodă de slăbire: gastric sleeve (operație de micșorare a stomacului). Nici prin gând nu îmi trecea că am să intru în tragedia vieții mele. Am mai trecut prin încercări, dar incomparabil cu această cumpănă. Nu există scară de măsurare sau termen de comparație!”, a scris Daniel Onoriu.



GSP.RO Detaliul care a uimit pe toată lumea! De ce pun rușii crengi pe blindate și mașini de transport. „Aduce a disperare”

Playtech.ro Vladimir Putin trăiește cea mai mare UMILINȚĂ posibilă. Este ireal ce i se întâmplă, în plin război cu Ucraina, din partea celor...

Observatornews.ro Ce au pățit soldații ruși după ce au răscolit praful radioactiv de la Cernobîl. 300 de militari au fost evacuați

HOROSCOP Horoscop 31 martie 2022. Taurii se simt prinși între două contradictorii care îi invită la o înțelegere a situației de ansamblu

Știrileprotv.ro Soldații ruși din Ucraina nu mai execută ordinele superiorilor și au început să-și doboare propriile avioane

Orangesport.ro Imagine uluitoare. Ce avea asupra sa un militar rus ucis. Soldaţii ucraineni au rămas perplecşi. FOTO