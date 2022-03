La începutul lunii decembrie, Daniel Onoriu ajungea în stare gravă la spital, după o intervenție de micșorare a stomacului pe care o suferise în Turcia. Nepotul regretatei Gabi Luncă a fost la un pas de moarte și a stat în comă 55 de zile. Medicii au făcut tot ce au putut ca să-l salveze, astfel că în urmă cu două zile acesta a fost externat.

După ce a ajuns acasă, Daniel Onoriu a făcut primele declarații și a postat un mesaj pe rețelele de socializare. Pilotul de raliuri a mărturisit că operația de micșorare a stomacului era să-l coste viața.

„În urmă cu 99 de zile eram un tip normal, cu vise și speranțe și planuri de viitor. Toată viața am fost activ, sportiv, dar și pofticios. Credeam că doar cele câteva kilograme în plus pe care le aveam erau singura mea problemă. Am ales cea mai «simplă» și «la modă» metodă de slăbire: gastric sleeve (operație de micșorare a stomacului).

Nici prin gând nu îmi trecea că am să intru în tragedia vieții mele. Am mai trecut prin încercări, dar incomparabil cu această cumpănă. Nu există scară de măsurare sau termen de comparație!”, a scris Daniel Onoriu.

Nepotul regretatei Gabi Luncă a mărturisit că a găsit clinica unde s-a operat într-o reclamă pe Facebook. Daniel Onoriu este acum recunoscător că și-a revenit și că poate fi acasă lângă familie și prieteni.

„Un simplu scroll pe Facebook și o reclamă la o clinică mi-a captat atenția. Următoarea zi, aveam și programare stabilită acolo. Se pare că hotărârile de moment nu sunt întotdeauna cele mai înțelepte!

Pe lângă faptul că plătești cu sume mari de bani, poți să plătești chiar și cu viața! Nu știu a cui a fost vina! A mea, că am avut încredere sau a medicului ce m-a operat (măcelărit).

Azi sunt aici! Printre voi: familie, prieteni, oameni! Azi și mereu am să vă mulțumesc! Pentru susținerea voastră în rugăciuni și gânduri bune. Pentru că ați mers și donat sânge, pentru că v-ați interesat de starea mea de sănătate! Ce vă doresc? Să nu treceți prin ce am trecut eu și familia mea și multă sănătate!”, a mai scris pilotul de raliuri.

