„Nu pot vorbi în numele altor jucători și nu intenționez să fac presiuni asupra nimănui pentru a vorbi, fiecare are propriile circumstanțe personale. A mea este clară, vreau pace. Nu mai sunt multe de spus”, a spus Daniil Medvedev.

„Mi-a fost foarte dor să joc aici anul trecut, dar așa stau lucrurile. Am respectat regulile care au fost stabilite, am fost foarte dezamăgit, dar este important să rămânem pozitivi. Nu sunt motivat în mod special de faptul că nu am jucat aici anul trecut, ci de faptul că acest Grand Slam este cel în care am cele mai slabe rezultate”, a adăugat acesta.

Sportivii din Rusia și Belarus pot concura în acest an la Wimbledon, însă în anumite condiţii, potrivit unei decizii luate de oficialii de la All England Club.

Pentru a participa la turneele britanice din acest an, jucătorii ruși și belaruși au semnat acorduri de neutralitate, care le interzic să își exprime sprijinul pentru invazia Rusiei în Ucraina, să primească finanțare din partea statului rus sau belarus și să fie sponsorizați de organizații finanțate de guvernele lor.

Wimbledon 2023 va avea loc în perioada 3-16 iulie.

Playtech.ro Descoperire halucinantă la înmormântarea lui Melis! Ce s-a aflat despre adolescentă e cumplit

Viva.ro Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar a ieșit la iveală un detaliu neașteptat! Ce înțelegere au făcut cei doi

PUBLICITATE Dr. Neagu, neurolog, despre cel mai dificil moment din carieră: diagnostic crunt, pentru o persoană apropiată

FANATIK.RO Artista pe care comuniștii au șters-o din istorie. Anca Agemolu, persecutată pentru că și-a găsit iubirea vieții

Știrileprotv.ro Ce escrocherii făcea „Il Capo di tutti capi”, șeful de la RAR Grivița care nu fusese niciodată angajat al instituției

Observatornews.ro Destin frânt înainte de vreme. Cea mai mare dorinţă la care visa Melis, fata de 14 ani ucisă în Craiova: "Părinţii mă laudă că sunt creativă"

Orangesport.ro VIDEO | Transfer rezolvat de FCSB! "Se întâmplă, ne părăseşte". Lacrimi la plecarea fotbalistului acontat de Gigi Becali. Vine pentru a fi titular

Unica.ro 'Te făcea să te simți ca ultimul om, te umilea prin gesturi fizice. N-am uitat niciodată'. Prin ce a trecut Ramona Pauleanu în liceu