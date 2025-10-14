„E a patra ediție pentru noi. Am început în 2022, cu o ediție mică la noi acasă, în birou. Am evoluat, am făcut a doua ediție pe stadionul Rapid – Data&Sport&Entertainment. Anul trecut am făcut-o la MINA – Data is Content, iar anul acesta într-o locație în natură, facem Data is Responsability, vorbim despre responsabilitatea socială a lucrurilor pe care le facem în general. Ca oameni, avem tendința asta de a exagera cu anumite lucruri și asta poate să însemne absolut orice: de la beau prea multă apă la prea multe energizante, sau mănânc prea mult. Legat de pariuri este același lucru. Și atunci trebuie să ne gândim cum suntem responsabili de acțiunile noastre, iar datele ajută prin modelele noi de AI, care încep să te alerteze legat de ceea ce se întâmplă. Și aici vorbim de perspectiva companiilor. Este responsabilitatea, totodată și a oamenilor, dar și a companiilor ca să nu ajungem în niște zone de consum care sunt, poate, un pic periculoase”, a declarat Andrei Popa.

Totodată, Andrei Popa a vorbit și despre securitatea datelor clienților și despre cum pot fi folosite pentru a le oferi o experiență responsabilă.

„În primul rând, suntem o companie care operează în cinci țări internaționale, România, Serbia, Polonia, Belgia și Brazilia. Avem foarte multe date pe care le gestionăm și este foarte important pentru noi cum facem tot ce înseamnă partea de securitate a datelor, ca datele clienților să fie extrem de sigure. Și totodată, cum folosim aceste date, astfel încât clientul să aibă o experiență de entertainment și nu o experiență care să nu fie pe placul lui.

Recomandări „Regele” eutanasierilor din Moldova. Cum să încasezi milioane de euro din prins și omorât câini: „Cineva trebuie să facă și treaba murdară”

Trebuie să ne uităm puțin la excesul pe care îl facem și cum să consumăm lucrurile într-un mod responsabil. Asta poate să însemne și cum protejăm mediul înconjurător, și cum consumăm un anumit produs. Suntem promotori a tot ce înseamnă partea de entertainment și considerăm că partea de sports beting, în România și în țările în care activăm, este un lucru care aduce foarte mult entertainment sportului și aduce plus valoare lucrurilor care se întâmplă. În același timp, cu ajutorul alertelor, cu ajutorul modelelor AI, trebuie să protejăm oamenii care, unii dintre ei, au tendința să exagereze în lucrurile pe care le fac”, a mai explicat Andrei Popa, vicepreședinte comercial Superbet.

Interviul integral poate fi urmărit în clipul video de la începutul articolului.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE