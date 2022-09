David Beckham a stat 13 ore la coadă să-i aducă un ultim omagiu reginei Elisabeta a II-a. A plâns când a ajuns lângă sicriu | VIDEO

David Beckham a ajuns la catafalc vineri după-amiază, în jurul orei locale 14:00, la aproape 13 ore după ce s-a așezat la coada care se întinde pe mai mulți kilometri. A fost surprins cu ochii în lacrimi, în timp ce se apropie de sicriul suveranei.

Înainte să ajungă în interiorul Westminster Hall, David Beckham a vorbit cu oamenii de la coadă, dar și cu reporterii care l-au înconjurat.

„Este un moment dificil pentru mine, pentru națiune și pentru toată lumea. Gândurile noastre se îndreaptă spre familie și, evident, spre toată lumea adunată astăzi aici”, a mărturisit David Beckham.

„Am fost atât de norocos să am parte de asemenea momente în viață, să fiu în preajma Majestății Sale… Este o zi tristă, dar este o zi în care ne amintim de moștenirea incredibilă pe care ne-a lăsat-o”, a mai spus Beckham.

Beckham a mai spus că, în perioada petrecută la coadă, a mâncat chipsuri, dulciuri și gogoși cu „colegii” săi de la rând.

Much excitement as David Beckham came by he has been queuing for more than 12 hours with everyone