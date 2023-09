„David a fost un actor și un autor talentat și iubit de mulți din întreaga lume. A dus o viață incredibilă, iar moștenirea sa va trăi pentru totdeauna prin familia sa și prin nenumăratele ore de film și televiziune care nu vor dispărea niciodată”, se mai arată într-un comunicat al CBS, potrivit The Guardian.

Cariera actorului David McCallum

David McCallum, de origine scoțiană, a apărut în filme precum „A Night to Remember” (despre Titanic), „The Great Escape” și „The Greatest Story Ever Told” (în rolul lui Iuda). Însă „The Man from UNCLE” a fost cel care l-a făcut pe actorul blond să devină un nume cunoscut la mijlocul anilor ’60.

În serial, el l-a jucat pe spionul rus Illya Kuryakin. Rolul i-a adus două nominalizari la premiile Emmy și una la Globurile de Aur. Serialul a fost, ulterior, adaptat într-un film, cu Henry Cavill și Armie Hammer protagoniști, scrie tvmania.ro.

În 2003, David McCallum a început să joace în drama procedurală „NCIS: Anchetă militară”, un serial care a ajuns la sezonul 21 și a avut multiple spin off-uri. În „NCIS”, McCallum l-a interpretat, timp de 20 de ani, pe medicul legist șef Donald „Ducky” Mallard, un investigator excentric, dar extrem de eficient, cu talent în a crea profiluri psihologice.

Recent, producătorii declaraseră că David McCallum intenționa să mai apară în doar 4-5 episoade, dat fiind vârsta lui. În onoarea lui, maratonul „NCIS”, care celebrează cei 20 de ani de existență a show-ului, are acum o fotografie „In memoriam”, în amintirea lui David McCallum.

Foto: Hepta