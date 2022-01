„Bineînțeles că toți am avut această discuție (n.r. – despre centrele de putere), înainte de a merge pe drumul acesta, era clar că anul trecut s-a văzut ce s-a întâmplat și atunci nu suntem nebuni să o facem din nou, la o lună după. De aceea am ales pe cineva care nu are aspirații politice, este un om care își face treaba bine la guvern”, a spus liderul PNL, care este și președintele Senatului.

Și a continuat: „Acestea au fost discuțiile atunci, să mergem într-o direcție în care, tocmai ca să nu creăm această problemă cu polii de putere și are susținerea PNL, a fost propus de mine să fie premier”.

„Am încercat să găsim o persoană care nu are aspirații politice, dar dorește și a vrut să accepte în acest moment dificil să fie premier și să își asume această responsabilitate”, a subliniat Florin Cîțu.

Desemnat de două ori premier

Nicolae Ciucă a fost desemnat de două ori prim-ministru care să formeze un Guvern de preşedintele Klaus Iohannis. Prima dată, Ciucă a renunțat la mandat, pe 1 noiembrie 2021, după ce a văzut că nu obține voturi pentru învestirea unui Guvern minoritar PNL-UDMR în Parlament.

Pe 17 noiembrie 2021, conducerea PNL s-a reunit din nou, la sediul din Modrogan, pentru a discuta varianta ca liberalii să vină cu alt nume de premier decât președintele partidului, Florin Cîțu. La finalul discuțiilor, s-a convenit ca tot Nicolae Ciucă să fie propunerea liberalilor.

Pe 22 noiembrie 2021, Klaus Iohannis l-a desemnat a doua oară pe Ciucă premier, iar pe 25 noiembrie 2021, Guvernul condus de Nicolae Ciucă, format din PNL și UDMR, cărora li s-a adăugat și PSD pentru o coaliție de guvernare, a fost învestit de Parlament cu 318 voturi pentru și 126 împotrivă.

Cîțu, despre relația cu Iohannis: Ne vorbim, ne sfătuim

În ceea ce privește relația cu președintele Klaus Iohannis, Florin Cîțu o descrie ca fiind „foarte bună”.

„O relație foarte bună, încă. Ne vorbim, ne sfătuim, discutăm, așa cum v-am obișnuit, nu vă spun ce, dar am discutat de câteva ori chiar anul acesta”, a precizat el.

Întrebat dacă a vorbit în acest început de an cu șeful statului, liderul PNL a răspuns afirmativ: „Da, de câteva ori deja, da, ne uităm amândoi la situația politică, la situația geopolitică”.

