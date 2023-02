Anca Serea nu era în București când fiica sa a început să se simtă rău, ci la munte, acolo plecase cu copiii ei mai mici. Sara nu a vrut să-i însoțească, căci avea examene importante la școală, așa că a rămas acasă cu bunica ei.

„A fost un moment de cumpănă în viața noastră. Eram plecați la munte. Vacanța celor mici nu a coincis cu vacanța Sarei, care este la liceu, este în clasa a IX-a. Eu am insistat să meargă cu noi și să chiulească, parcă am presimțit ceva. Copilul fiind conștiincios, a zis că rămâne, că are niște examene de dat”, a povestit vizibil emoționată Anca Serea, conform protv.ro.

Vedeta a explicat că ea are mare grijă să facă de două ori pe an analizele de sânge, iar copiii – o dată pe an. Sarah făcuse investigații, dar nimic nu a arătat că are vreo suferință, toate analizele i-au ieșit bine. „Nu avem nicio explicație. I-am întrebat pe medici, dar asta a fost situația. Nu avem ce să facem. Eu am această rutină, să fac analize, eu fac de două ori pe an, iar copiii – o dată pe an”, a mai zis Anca Serea, care a mărturisit că din întreaga experiență a avut multe de învățat.

Cu toate acestea, acum e liniștită, căci fiica ei Sarah se simte bine. „A fost o operație destul de dificilă. A intrat în sala de operație pe la ora 18.00 și la ora 21.00, când noi eram deja în București, încă nu era ieșită din operație. Orele alea mi s-au părut cele mai lungi ore. Sarah a fost un copil norocos, pentru că s-a aflat pe mâna unor oameni excepționali (…) Pentru că eu sunt genul ăla de părinte foarte relaxat, din păcate…”, a declarat ea.

Și a continuat: „Eu nu mă duc cu ei, nu știu cum sunteți voi, da eu nu mă duc de la prima febră, când face copilul 38. Eu stau acasă, am un pediatru de când era David mic. O sun, mă sfătuiesc cu ea. Sincer îți spun, deși mi-e rușine să recunosc, dacă aș fi fost eu cu ea acasă nu aș fi dus-o (n.r. – la spital). I-aș fi dat un antiinflamator, aș fi sunat doctorița, probabil aș mai fi temporizat un pic, dar iată că inima de bunică… ea a dus copilul la spital.

Mama, mulțumesc, chiar dacă ne certăm noi des, să știi că eu te iubesc. Cred că mesajul meu pentru mămicile care mă privesc acum ar fi: indiferent de gravitatea problemei de sănătate, să nu ne bazăm atât de mult pe instinctul acesta matern, ci să mergem la doctor. Aceasta este lecția cea mai importantă pentru mine învățată din această experiență, din păcate. Pentru că eu eram foarte relaxată”, a mai dezvăluit Anca Serea.

Anca Serea are o familie numeroasă și se ocupă alături de Adi Sînă de cei 6 copii. Momentan, Anca Serea și Adrian Sînă locuiesc alături de 5 copii, pentru că David, băiatul cel mare, este plecat în străinătate, la facultate. David și Sarah, fata cea mare a vedetei, sunt copiii pe care Anca Serea îi are cu Filip Poplingher, care s-a stins din viață din cauza leucemiei.

