Diferențele vizibile între cele două fețe ale Lunii. Cauze probabile

Conform National Geographic, un studiu recent bazat pe probele aduse pe Pământ de misiunea chineză Change-6, publicat în Proceedings of the National Academy of Sciences, explică acest fenomen.

Fața vizibilă a Lunii este dominată de câmpii întunecate de bazalt, în timp ce fața ascunsă este palidă și plină de cratere. Echipa condusă de geologul planetar Heng-Ci Tian, de la Academia Chineză de Științe, a analizat praful lunar din bazinul Polo Sud-Aitken pentru a înțelege această disparitate geologică.

Comparând izotopii de potasiu și fier din aceste probe cu cele prelevate de misiunile Apollo ale NASA, cercetătorii au descoperit variații chimice ce indică o modificare profundă în mantaua lunară.

Sonda chineză Chang’e-6, Foto Profimedia Images

Impactul cu un asteroid, cea mai probabilă cauză, potrivit misiunii Chang’e 6

Potrivit studiului, un impact masiv – posibil cu un asteroid – a generat temperaturi extreme care au vaporizat materiale din adâncurile satelitului.

„Deși procesele magmatice pot explica datele izotopilor de fier, izotopii de potasiu necesită o sursă în manta cu o compoziție mai grea pe fața ascunsă decât pe cea vizibilă”, a explicat Heng-Ci Tian.

Coliziunea, produsă acum miliarde de ani, nu a afectat doar suprafața Lunii, ci a provocat transformări interne permanente. Aceasta este evidentă prin evaporarea potasiului din bazinul Polo Sud-Aitken.