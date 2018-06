Am fost la mitingul PSD, sâmbătă, pentru a relata acest eveniment ”unic” în istoria României: primul protest al partidului aflat la Putere, care are sub control aproape toate instituțiile statului, de la Executiv, la Parlament, Putere locală și care a decis să iasă în stradă împotriva ”Statului Paralel, reprezentat de tot ceea ce li se Opune: Președintele României, șefa DNA, procurori, Opoziție, presa care îi critică, protestatarii Rezist și în general toți contestatarii actualei majorități politice.