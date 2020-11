Purtătorul de cuvânt al Ministerului italian al Justiţiei, Paulo Fantauzzi, a declarat că „această sentință a devenit definitivă la 26.09.2020, deoarece părțile nu au făcut apel la Curtea Supremă”.

Decizia Curţii de Apel Napoli nu a fost atacată cu apel „deoarece acestea sunt aprecieri subiective care aparțin magistratului”, a mai spus purtătorul de cuvânt al Ministerului italian al Justiţiei conform g4media.ro.

Pe 15 septembrie, Curtea de Apel din Napoli a refuzat predarea lui Dragoș Săvulescu autorităților române şi a dispus recunoașterea și executarea în Italia a pedepsei de 5 ani și 6 luni închisoare.

Săvulescu a arătat că este integrat social în Italia (vorbește limba italiană, locuiește și are afaceri în Italia) și a beneficiat de un decret de grațiere din 2006 care i-a redus pedeapsa cu 3 ani, rezultând că mai are de executat 2 ani, 5 luni și 28 de zile, adică sub 3 ani de închisoare, și – astfel – a putut fi dispusă suspendarea executării pedepsei

Motivarea Curții de Apel Napoli: