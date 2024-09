Declarațiile vatmanului implicat în accidentul mortal din București. „Nu am avut nicio şansă să îl evit. Nu am mai dormit de atunci”

Imediat după accident tânărul a fost testat cu aparatul Drug Test, iar rezultatul a fost pozitiv pentru amfetamină. Ulterior, rezultatele probelor de sânge de la Institutul Național de Medicină Legală (INML) Mina Minovici au arătat că bărbatul nu consumase droguri, amfetamina fiind confundată cu paracetamolul la Drug Test.

„Nu am mai dormit de când s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Până aseară când mi-au ieşit şi mie rezultatele şi am scăpat… am scăpat de stresul aceasta, pentru că, vă daţi seama, eram în stres pentru mine şi pentru familia mea. Mama, de când s-a întâmplat ce s-a întâmplat, plânge întruna, nu pot să o calmez. Sunt curat, nu sunt consumator. Ştiam că sunt curat, nu sunt consumator”, a declarat vatmanul.

Vatmanul care conducea tramvaiul care a lovit o mașină pe Șoseaua Progresului din București, șoferul fiind accidentat mortal. Foto: captură Observator

Bărbatul a povestit că șoferul accidentat moral a virat brusc la dreapta în fața tramvaiului, iar impactul nu a putut fi evitat.

„Nu am avut nicio şansă să îl evit. Domnul a făcut dreapta în faţa mea, brusc. Fără să dea semnal, fără să se asigure. Dreapta brusc, din scurt. N-am avut nici măcar o şansă de a-l putea evita. Am făcut tot posibilul, am pus toate frânele din dotare, am dat clopot”, a declarat Cătălin Purendea.

Vatmanul a explicat că tramvaiul, care cântărește 35 de tone fără pasageri, nu poate fi frânat brusc.

„Dacă vreau să frânez în 10 metri, trebuie să frânez cu 20-25 de metri în spate. Iar la ceea ce a fost la mine a fost o distanţă de maximum patru metri, maximum cinci metri, lucru care a făcut imposibilă oprirea vagonului la timp pentru a nu se produce evenimentul”, a declarat tânărul.

El spune că, în ciuda tragediei în care a fost implicat, își dorește să lucreze în continuare ca vatman, dar ar vrea să ia o pauză.

„A fost greu, mai ales că în viaţa mea nu am crezut că se va întâmpla aşa ceva. Eu sunt şi un om mai sufletist. Şi pentru că a murit un om… Vă daţi seama că este greu”, a mai declarat vatmanul.

Șoferul care a murit în accident avea 39 de ani. Potrivit surselor Libertatea, bărbatul era angajat SPP și se afla în timpul liber în momentul accidentului.

Foto: captură Observator

