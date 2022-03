În timp ce designerii internaționali ar putea fi ocupați cu spectacole la Săptămânile modei de la Milano sau Paris, designerii ucraineni de îmbrăcăminte fac haine pentru război. Designerii ucraineni au decis să-și folosească aptitudinile de croitorie pentru a sprijini armata lor cu echipament, scrie publicația Kyiv Independent.

După ce Rusia a invadat Ucraina, pe 24 februarie, designerii ucraineni au decis să-și susțină armata. În loc de pantofi la modă și îmbrăcăminte elegantă, acum fac plase de camuflaj, cizme de luptă și chiar veste blindate.

Designerul ucrainean Serge Smolin, al cărui brand Idol face costume de designer, obișnuia să-i ajute pe bărbați să iasă în evidență. Acum se asigură că bărbații se amestecă în mediul exterior și trec neobservați, oferind armatei ucrainene plase de camuflaj.

După ce a scăpat din Kiev, care a fost ținta rachetelor și artileriei rusești, Smolin a ajuns la casa părinților săi din vestul Ucrainei.

Ukrainian fashion designer Serge Smolin knits the nets for the army. Meanwhile, Moscow fashion designers are probably now grieving that their trips to Paris and Milan might get complicated soon.

Credit: Elle pic.twitter.com/uoZj1xspbx