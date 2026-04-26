Totul a pornit de la o actualizare făcută în 2019

Hotărârea finală a fost luată de Curtea Supremă din Norvegia și este definitivă. Tesla este obligată să plătească despăgubiri pentru 115 proprietari care au demonstrat că mașinile lor au fost afectate.

Problema a apărut în toamna anului 2019, când Tesla a trimis o actualizare de software pentru modelul Model S. După instalare, mai mulți proprietari au observat că mașinile se încarcă mai lent, iar puterea maximă de încărcare a fost redusă.

Compania a explicat atunci că măsura a fost luată pentru a proteja bateriile, mai ales la mașinile mai vechi, fabricate între 2013 și 2015. Tesla susținea că astfel reduce riscul de incendii și prelungește durata de viață a bateriei.

Mulți proprietari nu au fost de acord și au reclamat că au cumpărat mașinile cu anumite specificații, iar acestea au fost schimbate ulterior fără acordul lor.

Tesla nu a acceptat verdictul

Mai mulți proprietari au dat în judecată compania. Un prim grup de patru persoane a câștigat procesul și a primit despăgubiri de aproximativ 50.000 de coroane fiecare, adică peste 5.000 de euro cu tot cu dobânzi.

Ulterior, 115 proprietari s-au asociat într-un proces colectiv. Deși existau deja decizii favorabile în cazuri similare, Tesla a refuzat să aplice automat aceleași despăgubiri și a continuat să conteste în instanță. Procesul a trecut prin mai multe etape, inclusiv apelul și, în final, Curtea Supremă din Norvegia, care a confirmat decizia inițială.

Suma finală este mult mai mare pentru Tesla

Deși despăgubirea de bază este de aproximativ 5.000 de euro pentru fiecare proprietar, suma totală plătită de Tesla este mult mai mare. Din cauza dobânzilor și a cheltuielilor de judecată acumulate în timp, compania trebuie să plătească aproximativ 16.000 de euro pentru fiecare proprietar implicat.

Practic, refuzul Tesla de a accepta verdictul mai devreme a dus la creșterea semnificativă a costurilor.

După decizia finală, unii dintre cei implicați în proces îi încurajează și pe alți proprietari să ceară despăgubiri, dacă se consideră afectați. În Norvegia există aproape 10.000 de mașini Tesla Model S din prima generație, care ar putea avea aceeași problemă.

Totuși, nu toți sunt mulțumiți de suma acordată. Unii proprietari spun că despăgubirea este prea mică față de prejudiciul real. Tesla nu a oferit un punct de vedere oficial după decizia finală a instanței.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE