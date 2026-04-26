Succesul uriaș din „Dallas”

Lansat în 1978, „Dallas” a devenit rapid un fenomen global, iar povestea de dragoste dintre Pamela Barnes Ewing și Bobby Ewing, interpretat de Patrick Duffy, a captivat milioane de telespectatori.

Victoria Principal a fost nominalizată în 1983 la Globul de Aur pentru interpretarea sa, cucerind publicul cu carisma și sensibilitatea personajului său.

După zece sezoane, în 1987, actrița a decis să părăsească serialul pentru a explora noi orizonturi profesionale. „Dallas” a pierdut astfel una dintre figurile sale emblematice.

Cariera de după „Dallas”

Deși a renunțat la actoria de televiziune în prim-plan, Victoria a continuat să apară în producții precum „Home Improvement” și „Hawaii Five-0”, iar între 2000 și 2001 a avut un rol în serialul „Titans”.

În plus, a fondat „Victoria Principal Productions”, companie dedicată producției de filme TV. În paralel, actrița a construit un imperiu în industria frumuseții cu linia sa de cosmetice „Principal Secret Skincare”, care, conform revistei People, generează anual vânzări de aproximativ 100 de milioane de dolari. Totodată, ea a publicat trei cărți despre îngrijirea pielii și frumusețe.

Foarte activă în cauzele umanitare

Dincolo de cariera de succes, Victoria Principal este un nume important și în activism. Este implicată în mai multe proiecte dedicate protecției mediului și drepturilor animalelor, precum „Salvați albinele” și „Oceana”.

De asemenea, a donat fonduri pentru victimele uraganului Harvey și pentru cei afectați de inundațiile din Louisiana în 2016, menționează op-online. În plus, a fost membră a consiliului de administrație al organizației „Victory Over Violence”, care sprijină victimele violenței domestice.

Din 2012, Victoria locuiește într-o fermă de lângă Los Angeles, unde își dedică timpul îngrijirii animalelor salvate, conform sursei citate.

Două căsnicii eșuate

Pe plan personal, Victoria Principal a trecut prin două căsnicii eșuate. Prima, cu actorul Christopher Skinner, a durat doar doi ani, în timp ce mariajul de 20 de ani cu chirurgul plastician Harry Glassman s-a încheiat tot prin divorț.

Deși actrița nu are copii, în 2017 au apărut zvonuri despre o posibilă relație cu Rick Osborn, partenerul ei de lungă durată.

Chiar dacă a renunțat la lumina reflectoarelor, Victoria Principal continuă să inspire prin proiectele sale de suflet și prin dedicarea sa pentru cauzele umanitare.

