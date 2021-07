Radu Vâlcan, 44 de ani, a fost invitatul ultimului podcast al bunului său prieten Mihai Morar, printre altele și partenerul său de jogging. Fostul VJ la MTV, prezentator al diverselor emisiuni TV și actor, Radu a făcut confesiuni în cadrul emisiunii „Fain și simplu”, o adevărată incursiune sensibilă în trecutul său.

Bani de mare, bani de pizza

Până să ajungă unul dintre cei mai cunoscuți bărbați din showbizul românesc, Radu a făcut diverse activități pentru a-și câștiga existența, printre altele, stabilindu-se câteva luni, în parte, la Los Angeles și Atena, pentru a încerca să-și modeleze o carieră. „Imediat după liceu și apoi în facultate, am făcut diverse chestii. Am spălat parbrize în intersecție. Și cu banii ăia mă duceam la mare. Apoi, am avut un prieten într-o tipografie. Luam ziare care se împărțeau gratuit, dar am zis să le vindem. Stăteam undeva prin intersecția de la Unirii, mi-aduc aminte și acum. Am făcut rost de bani de pizza”, a povestit vedeta TV.

Sydney din București

A rememorat și un episod amuzant, făcând, practic, trecerea spre soția sa, actrița Adela Popescu, despre care Radu vorbește mereu cu o deosebită afecțiune.

„Am lucrat și ca bucătar, într-un restaurant mare în Piața Victoriei (n.red. – „Sydney”, așa se numea). Afară erau 40 de grade Celsius, iar în bucătăria noastră – 100 și ceva de grade. Și aici e o poveste haioasă. La începutul relației mele cu Adela, eu tot povestindu-i despre viața mea, a crezut că am fost bucătar în Sydney, în Australia. După câteva luni, stăteam eu cu ea și cu soacră-mea în mașină. „Mamă, apropo, tu știai că Radu a fost bucătar în Australia?”, i-a spus mamei ei. Ea era mirată, apoi i-am zis să stea puțin, eu n-am fost în Australia, ci în Piața Victoriei. Ea nu știa, evident, despre localul respectiv”, a relatat Radu.

Podul care i-a dat și mai multă adrenalină

Cu soția sa, Adela, 34 de ani, cu care are doi băieți, Alexandru și Andrei, așteptându-l pe al treilea, Radu trăiește o frumoasă poveste de dragoste.

Cei doi s-au cunoscut pe platourile de filmare în urmă cu 11 ani. La început, Adela l-a evitat pe Radu, ce avea o faimă de cuceritor. Bărbatul a dezvăluit detalii de la prima lor întâlnire.

„Ne-am dus la Ruse, în Bulgaria. Erau mulți ochi ațintiți asupra noi. Eu eram protagonist în serialul respectiv (n.red. – „Iubire și onoare”), ea era actrița principală, era complicat să ne afișăm. Am ales un loc retras. Am trecut pe «Podul prieteniei» și-am rămas blocați acolo, pe pod. Eu am frică mare de înălțime. Era plin de tiruri, mașini bară la bară, câteva ore am stat blocați! Și podul se mișca. Eu mă uitam stânga, dreapta, nu mai puteam de frică, de emoții, dar nu puteam să-i arăt asta viitoarei soții, mama copiilor mei. Euforic, când am ajuns la restaurant, de la adrenalina de pe pod, vorbeam, gesticulam. Mi-aduc aminte și acum ce am mâncat, calamari prăjiți. Și dacă mâncam mămăligă, deși eu nu mănânc așa ceva, mi s-ar fi părut exotic. La 5 ani de la momentul când ne-am cunoscut, am dus-o tot la bulgari și am cerut-o în căsătorie”, s-a confesat Radu Vâlcan.

