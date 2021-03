Dezvăluiri din secția ATI COVID a Spitalului Județean Sibiu, făcute de un cadru medical: „Și eu am omorât oameni!"

„În insuficiență respiratorie nu se dă de dormit și seara. Se face terapie. Se face oxigeno-terapie. Cum îți explici că vine din spital un caz. O doamnă operată, «deschisă, închisă» de un chirurg anume. O ciroză hepatică. S-a gândit să o ducă în modular să mai moară unul de COVID. Da, oamenii se omoară. Și eu am omorât oameni, pentru că am lucrat acolo. Chiar dacă din toate puterile mele am încercat să fac totul să nu încarc acele seringi cu sedare”, spune cadrul medical, care nu își divulgă identitatea, conform turnulsfatului.ro.

Eu am intrat cu alt scop acolo. Am intrat prost, nevinovat, plin de energie, cu sufletul curat să ajutăm că m-am săturat de COVID. Și când colo… Eu nu m-am făcut asistent să-i omor prin sedare. Nu vreau ca mama mea să se răsucească în mormânt, să spună «ăsta nu e copilul meu». Cadru medical din Sibiu, sub protecția anonimatului:

Bărbatul susține că încă din prima zi în care a văzut ce se petrece în spital i s-a făcut rău și că a văzut „oameni care mor de vii”.

„Mă închinam, nu-mi venea să cred. Am mers acasă, nu se poate. Salvatorul nu poate fi criminal, el trebuie să salveze vieți. Ce am văzut eu nu poate fi închipuit de o viață de om. Am văzut oameni care efectiv mor de vii. Nu am văzut pe nimeni intubat care să fie apoi detubat la ATI Sibiu”, a mai spus cadrul medical.

Acesta a relatat cazul unei femei care era intubată, cu sedare în venă, dar „a deschis ochii”.

„M-am gândit, Doamne, Dumnezeule, nu e un doctor să o supraveghem, poate reîncepe să respire singură. Nu. Mi s-a spus să mărim sedarea la maximum și să-i mai băgăm și Midazolam, pe lângă Propofol și Fentanyl. Sunt convins că acea femeie a murit de vie. Și altă femeie, și alți bărbați. Ei practic nu mor de COVID, mor de clostridium, mor asfixiați, mor sedați”, a mai spus bărbatul.

Pacienți cu COVID, legați de paturi

Pacienții sunt efectiv legați de pat, de mâini și de picioare, în momentul în care nu mai pot respira și încep să se agite, susține cadrul medical.

Un tratament inuman este probat cu fotografii făcute în ATI, în care se văd mâinile cu pielea ruptă din cauza feșei cu care au fost legați, conform publicației sibiene Turnul Sfatului.

Urme lăsate de fașe după ce pacienții au fost legați de paturi, înainte de sedare (Foto: Turnul Sfatului)

„Se întâmplă. Din cauza CPAP-ului, inspirul și expirul omului nu se activează, nu mai are aer și omul se asfixiază și devine agitat. Când devine agitat, îl sedează. Au fost cazuri când din disperare că rămân fără aer, au devenit agitați și și-au rupt branulele, legăturile. Dar de aici, să-i sedezi până la moarte, să-i răstignești ca pe vite și să-i legi de paturi e cale lungă”, mai spune cadrul medical, potrivit sursei citate.

„În plus, pe toți îi pun pe poziția pe spate, care poziție pe insuficiență respiratorie poate fi letală”, a încheiat cadrul medical.

Subiectul, dezbătut astăzi în Comitetul Director al spitalului

Libertatea a contactat Spitalul Județean Sibiu pentru un punct de vedere cu privire la acest caz. Purtătorul de cuvânt al instituției a transmis că „în cursul zilei de astăzi va avea loc o ședință a Comitetului Director al spitalului, unde va fi discutat acest subiect”.

