Dezvăluirile Danei Rogoz la 8 ani de la moartea tatălui ei. „El e în amintiri, în poveștile mele”. Ce episod marcant a trăit în spital

În dreptul unei fotografii alb-negru cu tatăl ei, Dana Rogoz a mărturisit mai înainte de toate ce cadou prețios a primit de la părinte la aniversarea majoratului. Spune că „tata e o păpușă de porțelan din vitrină”. „Majoratul mi l-am făcut într-o discotecă din regie. Eram îmbrăcată cu o bustieră albastră “sexy”, cu o fustă de blugi extrem de scurtă, dar “sexy”, pe care o prietenă îmi cususe cifrele 1 și 8, și niște tocuri “sexy”. Am primit atunci cele mai multe seturi de lenjerie intimă din viață mea, toate foarte “sexy”. Tată mi-a oferit cadou o păpușă de porțelan. Mi-a spus că e o păpușă care compensează păpușile lipsa din copilăria mea, când el nu mi-a fost aproape. M-am emoționat pe moment, dar mai mult cu trecerea anilor.”, a explicat ea, după care a continuat cu o scenă pe care nu o va uita prea curând.

Tatăl ei era internat în spital și a rugat-o să îi ducă un iaurt. Din păcate, actrița nu și-a mai găsit tatăl în patul în care îl știa, căci el fusese mutat la terapie intensivă. Dana Rogoz a primit de la asistentă hainele lui într-o pungă, iar ochii i s-au umplut de lacrimi.

„Îl mutaseră pe secția de terapie intensivă cu o zi înainte. Dar mă rugase să îi aduc un iaurt din rezervă lui, așa că m-am întors în clădirea în care fusese inițial internat. Am intrat în încăperea aceea micuța, cu o harta mare și fără televizor, și m-am mirat că patul lui era strâns și noptieră golită. O doamna în halat roșu a venit grăbită spre mine, pe holul spitalului, cu o pungă cu hainele lui, iaurtul și o banană. “Păi am înțeles că tot aici se va întoarce după ce iese de la terapie.” – “Dacă iese, nu-i problema domnișoară, imediat îi pregătim patul la loc.” Am plecat plângând cu pungă într-o mâna. Tată e o pungă de plastic cu haine”, s-a mai confesat ea în văzul fanilor din mediul online.

Un alt episod plin de durere pe care l-a trăit la moartea tatălui ei a fost cel când ea și frații ei au mers să facă cumpărăturile pentru înmormântare. Nici atunci nu și-a putut stăpânii lacrimile. „În supermarket, împreună cu frații mei, Radu și Andrei, dar și cu Monica, soția lui Andrei, cumpărăm prosoape, farfurii, căni și mâncarea preferată a lui tată, pentru pomană. Frate-miu îi alesese o pereche de ciorapi noi, și în drum spre casă de marcat am citit pe eticheta că erau “șosete antibacteriene”. Ne-a bufnit râsul, d-ăla isteric, necontrolat. Dar când am ajuns să plătim, pe bandă de supermarket, am observat un pieptan micuț, nou, de pus în haina lui. Nu știam obiceiul și nu eram pregătită pentru detaliul ăla. Brusc, pieptanul ăla ridicol, care se mișcă lent pe bandă de cauciuc, mi s-a părut cel mai trist lucru din lume. Și am început să plâng, necontrolat. Tată e un pieptan.”, mai scris ea.

„Tată e în amintiri, e în poveștile mele, e în poze, e în cimitir, e în anumite obiecte care mă înconjoară, e în fleacuri, tată e în detalii. Pentru că tată a murit acum fix 8 ani.”, a încheiat postarea actrița.

Tatăl Danei Rogoz s-a stins din viață la 60 de ani. El suferea de leucemie.

GSP.RO Emma Răducanu a scăpat porumbelul în direct. Ce a spus fără ca măcar să-și dea seama. „OMG, taie asta!”

Playtech.ro De ce a atacat Putin, de fapt, Ucraina. Adevăratul MOTIV tocmai a ieșit la iveală

Observatornews.ro "A greşit, a atins un vas de sânge". Tatăl băiețelului mort pe masa de operație, în Focșani, acuză medicii de malpraxis

HOROSCOP Horoscop 10 mai 2022. Săgetătorii ar fi bine să păstreze o oarecare distanță față de stimulii negativi, ca să aibă timp de gândire

Știrileprotv.ro Judecătoare din Iași, hărțuită de o doctoriță geloasă pentru că s-ar fi dat pe Facebook la iubitul ei din SRI. Ce a urmat

Orangesport.ro Putin, trădat din interior! Informaţia de ultimă oră apărută în Rusia fără acordul preşedintelui. Ce s-a aflat