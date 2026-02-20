Ea a adăugat că datele oficiale despre iazurile piscicole nu reflectă realitatea, iar oamenii sunt cei care resimt efectele. Mai mult, se extrage un volum mare de agregate pe baza autorizațiilor pentru aceste iazuri.

„Atenție, noi în ultimii 10 ani vorbim oficial de 230 de milioane de metri cub de agregate extrase prin iazuri piscicole. Dar, în realitate, la controalele care au fost realizate de către autoritățile de mediu în zonele respective, a reieșit foarte clar că, de fapt, această cantitate era mult peste în realitate. Deci se exploata cu depășirea perimetrelor care erau date pentru avizele respective”, a declarat Diana Buzoianu.

Ea a spus că după exploatări, iazurile nu sunt amenajate și terenurile rămân abandonate mulți ani. „Ce se întâmplă cu aceste gropi care, de cele mai multe ori, sunt abandonate cu totul ani mai târziu? Fie rămân niște cratere cu apă, care pun după aia în pericol”, a spus ministrul Mediului.

Riscurile nu sunt însă doar pe hârtie. „Am avut deja cazuri în care, în ultimii ani, oamenii au murit înotând în astfel de iazuri care nu erau realizate conform legislației. Avem în momentul de față inclusiv situația unor astfel de iazuri în care s-a îngropat ulterior o cantitate semnificativă de deșeuri și apoi s-a acoperit cu pământ. Au fost găsite astfel de cazuri în practică și au fost date amenzi”, a subliniat ea.

În privința noilor reguli, Buzoianu a spus că legea va fi schimbată pentru a nu mai permite autorizații pe perioade prea lungi: „Vrem să modificăm legislația ca să nu se mai poată prelungi ani buni, cum se întâmplă astăzi, aceste cratere să aibă autorizații și peste 10 ani. Avem sute de autorizații date din 2015 care sunt folosite în continuare pentru exploatarea balastului, fără să fie creat în acea zonă un iaz piscicol, așa cum s-a prevăzut inițial. Vom limita termenul pentru prelungirea acestor autorizații”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 7

Foarte important, garanțiile financiare pe care operatorii trebuie să le depună la începutul proiectelor sunt prea mici, adică maximum 20.000 de lei. În acest context, se discută cu ANRM majorarea tarifelor și să se clarifice cine poate decide executarea garanției.

Toate aceste măsuri trebuie să ducă la evitarea unui fenomen cunoscut în teritoriu, și anume că iazurile piscicole, care pe hârtie sunt iazuri piscicole, ajung să fie în realitate cratere care pun comunitățile în pericol. Diana Buzoianu, ministrul Mediului:

Peste 70% din agregatele minerale extrase în prezent provin din iazuri piscicole, nu din balastierele obișnuite, arată cele mai recente date.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE