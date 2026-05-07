51 de contracte în aprope două decenii

Tribunalul Muncii din Bari a dispus reintegrarea unui director de croazieră din Taranto, Italia, concediat după 18 ani de activitate desfășurată la bordul navelor companiei Costa Crociere prin contracte pe perioadă determinată. Judecătoarea Agnese Angiuli a admis parțial acțiunea introdusă de angajat, reprezentat de avocații Fabrizio Del Vecchio și Antonello Schinaia, stabilind că sistemul de contracte temporare folosit de-a lungul anilor a fost ilegal.

Potrivit dosarului din instanță, bărbatul a lucrat între 2003 și 2021 în baza a 51 de contracte de îmbarcare încheiate cu o companie cu sediul în Curaçao, iar ultimul contract nu a mai fost reînnoit după expirare.

Instanța a apreciat că această practică reprezintă o utilizare abuzivă a contractelor pe durată determinată.

„Societatea – se menționează în hotărâre – a beneficiat în mod sistematic de prestarea muncii angajatului, încălcând legislația națională și comunitară”. În opinia judecătorilor, raportul de muncă trebuie considerat unul pe durată nedeterminată în cadrul companiei italiene încă de la început, chiar și în absența unui contract de muncă valabil în primele perioade.

Va reveni la muncă și va primi despăgubiri

Instanța a dispus reintegrarea imediată a angajatului, care urmează să revină în scurt timp la serviciu.

Pe plan financiar, compania străină a fost obligată să plătească despăgubiri calculate pe baza ultimei remunerații, înmulțită cu cei 18 ani de activitate. Suma depășește 130.000 de euro, plus dobânzi.

Cererea privind acordarea unor despăgubiri morale a fost însă respinsă.

